Horóscopo de hoy lunes 23 de febrero de 2026: Descubre las predicciones de los signos del zodiaco.

El lunes 23 de febrero de 2026 irrumpe con esa mezcla tan peculiar de reinicio mental y ligera resistencia emocional. La Luna aún creciendo empuja decisiones, compromisos y objetivos que ya no admiten demasiadas excusas, mientras el Sol en Piscis envuelve el ambiente en una sensibilidad especial que puede convertir cualquier detalle en algo inspirador o desconcertante según el estado de ánimo.

No es un lunes áspero, pero sí introspectivo. El cielo propone arrancar la semana con intuición despierta, flexibilidad y cierta indulgencia hacia uno mismo. Hoy avanzar no significa correr, sino elegir bien dónde poner la energía. Es el momento de adentrarse en las predicciones del horóscopo para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 23 de febero de 2026

El ariano encara el lunes con impulso renovado, aunque Piscis suaviza tu tradicional fogosidad. Podrías sentirte algo más reflexivo antes de actuar, lo cual, lejos de frenarte, te dará ventaja estratégica. En relaciones personales, conviene medir las palabras si surge algún roce menor. En el amor, el día favorece la cercanía espontánea y los gestos sinceros. En el trabajo, tu iniciativa destacará, pero será clave evitar decisiones precipitadas. En la fortuna, energía cambiante. Hoy el equilibrio entre impulso e intuición marcará el ritmo del éxito.

Horóscopo de Tauro del 23 de febero de 2026

El taurino inicia la semana con sensación de estabilidad interna. La Luna creciente refuerza tu determinación y Piscis aporta una sensibilidad agradable que mejora tu trato con los demás. En relaciones personales, jornada armónica, ideal para conversaciones constructivas. En el amor, clima cálido y protector. En el trabajo, avanzarás con constancia si evitas distraerte con tensiones ajenas. En la fortuna, tendencia estable. Hoy la paciencia será tu mejor aliada frente a pequeñas presiones externas.

Horóscopo de Géminis del 23 de febero de 2026

El geminiano arranca el lunes con la mente activa, aunque Piscis añade un matiz emocional que podría hacerte dudar más de lo habitual. En relaciones personales, podrías notar cierta sensibilidad en el entorno, lo que exigirá tacto y empatía. En el amor, menos ironía y más claridad emocional. En el trabajo, día dinámico, pero será fundamental priorizar tareas. En la fortuna, prudencia ante gastos impulsivos. Hoy combinar lógica y sensibilidad te permitirá evitar errores innecesarios.

Horóscopo de Cáncer del 23 de febero de 2026

El canceriano comienza la semana en sintonía con la energía del cielo. Piscis potencia tu intuición y la Luna creciente refuerza tu seguridad emocional. En relaciones personales, clima cercano y protector. En el amor, jornada especialmente propicia para reforzar vínculos o expresar sentimientos. En el trabajo, tu percepción emocional te permitirá manejar situaciones delicadas con habilidad. En la fortuna, vibraciones positivas si evitas decisiones movidas por la ansiedad. Hoy tu sensibilidad será tu mayor fortaleza.

Horóscopo de Leo del 23 de febero de 2026

El leonino vive este lunes con una energía algo más introspectiva. Piscis te invita a observar antes de actuar, algo poco habitual pero muy útil. En relaciones personales, podrías detectar matices emocionales que normalmente pasarían desapercibidos. En el amor, jornada favorable para conversaciones sinceras o gestos de complicidad genuina. En el trabajo, evita la impulsividad y apuesta por movimientos calculados. En la fortuna, prudencia. Hoy avanzarás más desde la serenidad que desde la intensidad.

Horóscopo de Virgo del 23 de febero de 2026

El virginiano inicia la semana con necesidad de orden y claridad, aunque Piscis puede introducir cierta sensación de caos creativo. En relaciones personales, conviene no analizar en exceso reacciones ajenas. En el amor, jornada favorable si te permites fluir sin intentar controlarlo todo. En el trabajo, día productivo si mantienes el foco en lo esencial. En la fortuna, equilibrio. Hoy la flexibilidad será más eficaz que la rigidez.

Horóscopo de Libra del 23 de febero de 2026

El libiano encara el lunes con deseo de armonía y equilibrio. Piscis suaviza el ambiente y favorece la empatía en tu entorno. En relaciones personales, jornada ideal para resolver pequeños malentendidos. En el amor, clima romántico o emocionalmente agradable. En el trabajo, tu diplomacia será clave para sortear tensiones. En la fortuna, tendencia estable, aunque conviene evitar caprichos innecesarios. Hoy la serenidad será tu mejor carta.

Horóscopo de Escorpio del 23 de febero de 2026

El escorpiano inicia la semana con intensidad contenida. Piscis potencia tu intuición y creatividad, mientras la Luna creciente activa tu determinación. En relaciones personales, podrías vivir intercambios emocionales profundos. En el amor, magnetismo elevado y emociones intensas. En el trabajo, jornada estratégica, ideal para tomar decisiones bien pensadas. En la fortuna, buenas sensaciones si evitas riesgos excesivos. Hoy tu percepción será extraordinariamente afinada.

Horóscopo de Sagitario del 23 de febero de 2026

El sagitariano arranca el lunes con ganas de movimiento, aunque Piscis podría ralentizar ligeramente tu ritmo mental. En relaciones personales, día propicio para conversaciones sinceras o encuentros relajados. En el amor, conviene mostrar mayor sensibilidad emocional. En el trabajo, evita dispersarte en demasiadas ideas simultáneas. En la fortuna, prudencia. Hoy avanzarás más desde la claridad que desde el entusiasmo impulsivo.

Horóscopo de Capricornio del 23 de febero de 2026

El capricorniano comienza la semana con claridad mental y una serenidad práctica que te dará ventaja. Piscis suaviza tensiones y mejora tu comunicación. En relaciones personales, clima estable y constructivo. En el amor, jornada tranquila pero cercana. En el trabajo, día excelente para organizar, planificar y consolidar avances. En la fortuna, equilibrio. Hoy tu constancia será sinónimo de eficacia.

Horóscopo de Acuario del 23 de febero de 2026

El acuariano encara el lunes con sensación de avance progresivo. La Luna creciente impulsa tus planes recientes y Piscis activa reflexiones emocionales. En relaciones personales, jornada fluida, ideal para intercambios sinceros. En el amor, clima sereno, sin sobresaltos. En el trabajo, podrías tener una idea interesante o una nueva perspectiva. En la fortuna, prudencia ante gastos impulsivos. Hoy consolidar será más importante que innovar.

Horóscopo de Piscis del 23 de febero de 2026

El pisciano inicia la semana con magnetismo natural y sensibilidad amplificada. El Sol en tu signo refuerza intuición, creatividad y empatía. En relaciones personales, carisma suave y conexión emocional profunda. En el amor, jornada cálida y romántica. En el trabajo, tu inspiración podría aportar soluciones brillantes. En la fortuna, buenas vibraciones si mantienes el sentido práctico. Hoy todo invita a confiar en tu percepción.