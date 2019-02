Horóscopo semanal de Piscis, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

Si tienes algo de dinero de sobra este es el momento perfecto para darte un capricho. Pero, antes de que te fundas todo lo que has ahorrado en algún tipo de gadget o accesorio tecnológico, plantéate invertir en una experiencia relajante, como una sesión de spa o un masaje, o una pequeña escapada. Estarías inviertiendo en relax, bienestar y experiencia. Marte te anima a perseguir tus metas y luchar intensamente por aquello en lo que crees, difunde tu mensaje y no des el brazo a torcer. Si te mantienes fiel a ti mismo, conocerás gente afín muy interesante.

En el amor

Si tienes pareja, plantéate qué significa para ti estar en una relación. ¿Es estar cómodo y disfrutar de la complicidad o hacer algo por la felicidad y la comodidad de tu pareja? Tienes formas únicas y especiales muy personales de demostrar tu amor, Piscis. No pierdas tu tiempo en dedicárselas a alguien que no las valora. Esfuérzate en preparar un detalle bonito para tu pareja este fin de semana.

Si no tienes, prepárate para el romanticismo y para conocer a alguien nuevo. ¿Has probado a hacerte un perfil en alguna app para conocer gente? No tengas miedo a buscar exactamente lo que quieres y necesitas y no te amoldes a nadie que no busque lo mejor para ti. No idealices las relaciones de tus amigos o familiares.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Cáncer