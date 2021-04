La Feria de Abril arranca con los desfiles de moda flamenca de We Love Flamenco

Este sábado 17 de abril sería el tradicional pescaíto. Los conjuntos para estrenar la Feria de Abril ya estarían más que elegidos y los trajes de flamenca planchados y listos para lucirlo. La pandemia ha obligado a suspender por segundo año consecutivo la Feria de Abril y como apoyo al sector de la moda flamenca son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo.

Al mercadillo de moda flamenca, que se desarrolla hasta el 25 de abril, o la exposición sobre la evolución del traje de flamenca se une el relanzamiento de los desfiles virtuales de We Love Flamenco, que podrán verse este 17 de abril, sábado de pescaíto.

La pasarela de moda flamenca, que celebró el pasado enero su edición más virtual, se une de esta forma a otras iniciativas en apoyo a uno de los sectores más castigados por la pandemia y nos trae de nuevo las tendencias flamencas para que disfrutemos de un revuelo de volantes sin sentir demasiada nostalgia.

A pesar de que el sector de la moda en general y la moda flamenca en particular no vive su mejor momento, desde We Love Flamenco quisieron lanzar un mensaje de esperanza y apoyo y es por ese motivo por el que decidieron apostar por celebrar su última edición y ahora reviven sus desfiles de moda flamenca el día que empieza la Feria de Abril.

Desfiles de moda flamenca para estrenar la Feria de Abril

De este modo, We Love Flamenco relanzará los fashion films de su pasada edición, celebrada de forma online en su canal de Youtube Pasarela Flamenca We Love Flamenco el pasado enero, con motivo de la llegada de la Feria de Abril.

En dos entregas, entre el próximo 17 de abril, sábado del pescaíto, y el 18 de abril, domingo de Feria, volverán a emitirse los 23 desfiles producidos y dirigidos por GO! Eventos y Comunicación a partir de las 15:00 de cada día.

Así, en la primera entrega (sábado 17 de abril) podrán verse en el canal de Youtube de la plataforma las propuestas de las firmas de moda Jose Manuel Valencia, Javier Mojarro, Manuela Martínez, Daniel Robles, Ventura, Lucía Herreros, José Hidalgo, Santana Diseños, Carmen Acedo, El Ajolí, Mónica Méndez, Paco Prieto, NOTELODIGO, Johanna Calderón, Pablo Retamero & Juanjo Bernal.

El domingo 18 se relanzarán los desfiles de Rocío Olmedo, Lola Azahares, Mario Gallardo, Pepa Garrido, Flamenca Pol Núñez, Ana Ferreiro, Foronda & Rafa Díaz, y Rocío Peralta.

Apoyo a la moda flamenca después del aplazamiento de 'Somos abril'

"Después del aplazamiento de Somos abril, nuestra iniciativa para esta Feria, por el foco creciente de la pandemia, queríamos que todos pudieran disfrutar de algún modo de la moda flamenca desde casa", expresa Laura Sánchez, directora de GO! Eventos y Comunicación, quien anima a las amantes del traje regional más extendido del mundo a que "elijan qué traje de flamenca querrán llevar cuando la situación cambie y nuestras Fiestas de Primavera y romerías puedan celebrarse".

"Queríamos que la moda flamenca saliera de los talleres de nuestros diseñadores con Somos abril, el guiño a la Feria de Sevilla que con tanto mimo hemos preparado. Dadas las circunstancias sanitarias en que nos encontramos, y aplazado nuestro evento a una nueva fecha aún por determinar, queríamos seguir apoyando al sector de la moda flamenca, y qué mejor manera de hacerlo que volviendo a darles visibilidad y voz", apunta Javier Villa, director de GO! Eventos y Comunicación.

Los fashion films de las 23 firmas participantes en la IX edición de We Love Flamenco, la pasarela referente de la moda del sur de España, quedarán subidos en su canal de Youtube Pasarela Flamenca We Love Flamenco’.