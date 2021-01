Tendencias vanguardistas en la sesión de clausura de We Love Flamenco 2021

Soplo de aires vanguardistas, atrevidas tendencias del streetwear y, en esencia, moda flamenca de la que no deja indiferente a nadie en esta última jornada de We Love Flamenco 2021. La pasarela referente del traje regional más extendido del mundo ha echado el cierre a esta su IX edición, celebrada de forma on line, mediante desfiles en streaming desde su canal de Youtube Pasarela Flamenca We Love Flamenco.

La jornada de clausura ha contado con una sesión en el que se han visto las propuestas de seis firmas: Lucía Herreros, Ventura, Daniel Robles, Manuela Martínez, Javier Mojarro y José Manuel Valencia.

La propuesta de Lucía Herreros en We Love Flamenco

A las 13h arrancaba este último día de desfiles con la propuesta de Lucía Herreros, la firma que, tras presentar sus colecciones en Vivabywlf, en la pasada edición de We Love Flamenco daba el salto a la pasarela, consagrándose como la marca profesional que ya es. Una flamenca elegante, vestida de blanco, tonos bronce y fucsia, ha sido la propuesta por la joven diseñadora, quien ha dado bastante importancia a la caída de los tejidos y a los volúmenes en los bajos de la falda. Varios diseños negros han evocado a esa flamenca más festiva y nocturna, que no deja de ser elegante con ese punto trendy que tan bien sabe obrar Lucía Herreros.

Después de su desfile, la diseñadora ha mantenido una charla con Laura Sánchez en la que se ha mostrado "con muchas ganas" de poder hacer una nueva colección, para la que ya tendría muchas ideas. "Paciencia, todo llegará", ha sido el mensaje que Lucía Herreros ha querido transmitir a los seguidores de su fashion film.

La propuesta de Ventura en We Love Flamenco

Jonathan Sánchez, ganador del concurso de diseñadores noveles WLF 2016, ha sido el siguiente en desfilar en streaming. Su ya más que consagrada firma Ventura ha vuelto a ser el deleite de las amantes del traje de flamenca tan elegante como chic. Revestidas de negro y de un estampado con reminiscencias a la dolce vita italiana han paseado las flamencas de Ventura por el Hotel Alfonso XIII. Sus diseños, con volúmenes en los bajos de la falda, también han dado mucho protagonismo a los escotes, todos ellos únicos.

"Con la mejor luz del mundo, con muchas ganas de hacer cosas nuevas", así es como ha reconocido querer ver el 2021 el director creativo de la firma Ventura durante la charla posterior al desfile con Laura Sánchez. "Hay una libretita por ahí en la que se van acumulando bocetos y esas ideas", ha adelantado un positivo e ilusionado Jonathan Sánchez, quien tendría adelantada su próxima colección.

Las propuestas de Daniel Robles en We Love Flamenco

Otro ganador del concurso de diseñadores noveles ha sido el siguiente en presentar colección. Daniel Robles quien a las 16:30 abría esta última tarde de desfiles on line celebrados en pleno centro de Sevilla con sus elegantes propuestas. Diversidad en la elegante colección del joven diseñador, cuyos trajes han ido desde más livianos hasta la maestría más barroca; siempre con líneas cuidadas y minuciosos detalles y aplicaciones. Colores saturados y otros pasteles como el malva han casado a la perfección con los tejidos estampados y la pedrería, tan usada por esta joven firma.

A continuación, Javier Villa entrevistaba a Daniel Robles, a quien el confinamiento ha servido para "canalizar muy bien las colecciones". El bordado en seda ha sido una de las claves del parón de Daniel Robles, quien ha dedicado mucho de su tiempo a esta compleja labor, obteniendo exitosos resultados como una saya para la Pastora de Triana, aplaudida por Javier Villa. "Espero que poquito a poco se puedan hacer las ferias y las fiestas de Andalucía, con todas las medidas, y sea lo que de nuevo nos devuelva al mundo de los volantes", zanjaba Daniel Robles lleno de positividad.

Las propuestas de Manuela Martínez en We Love Flamenco

Desde Almonte, la firma Manuela Martínez llegaba a la pasarela We Love Flamenco con sus propuestas atemporales y atípicas. Faldas con chaquetas, cuellos a la caja, escotes asimétricos, cortes midi y grandes lazadas se han visto entre sus propuestas, donde no ha faltado el tejido perforado en tonos beiges, así como el blanco, el negro y el nude como protagonistas de una colección de inspiración puramente flamenca, pero apta para otro tipo de eventos.

Manuela Martínez, directora creativa de la marca homónima, ha charlado luego con Laura Sánchez, a quien le ha contado cómo ansía llegar al momento en que podamos volver a la normalidad. "Tenemos que seguir adelante todos unidos; y esto que no se pierda, tenemos que seguir luchando por la moda flamenca", ha expresado.

Las propuestas de Javier Mojarro vistas en We Love Flamenco

Frescura y vanguardia llegaban al Alfonso XIII de la mano de Javier Mojarro, el joven diseñador onubense con cuyos desfiles siempre da que hablar. Inspiración Western en sus propuestas, aderezadas con sombreros, cinturones y tejido polipiel. Fucsia, celeste, negro y algún que otro estampado han sido las claves textiles de este genio de la vanguardia flamenca, con especial protagonismo en los volúmenes de las mangas las faldas.

Con Laura Sánchez se ha entrevistado el diseñador onubense, quien ya tendría "colecciones pensadas" para cuando vuelva la normalidad. "Sería una vuelta a las pasarelas queriendo demostrar muchas cosas", adelanta Javier Mojarro, quien se confiesa estar "deseando que llegue la X edición de We Love Flamenco".

Las propuestas de José Manuel Valencia en We Love Flamenco

Cerraba la tarde y, con ello, esta edición on line de We Love Flamenco, José Manuel Valencia, el joven diseñador de Rociana del Condado. Los lunares, en versiones maxi y mini, y el trío rojo-blanco-negro han sido los protagonistas de su fashion film, rodado bajo un cielo encendido de lámparas de araña, bajo el cual las flamencas han lucido amplios vuelos en la falda, así como en algunas de las mangas. La joya de la corona ha sido la bata de cola roja con la que José Manuel Valencia ha cerrado su desfile.

Laura Sánchez ha hablado con el director creativo de esta firma rocianera, quien se ha mostrado la mar de optimista. "Pienso que va a ser un final feliz y, además, lo veo con expectativas", expresaba José Manuel Valencia, quien preparará una nueva colección renovada. "Si todo el mundo tiene la misma ilusión y las mismas ganas que yo de hacer una nueva colección, haremos soñar un ratito a la gente", añadía el joven diseñador, de cara a la próxima temporada flamenca.