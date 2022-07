We Love Flamenco 2023: Estas son las bases para el Certamen de Diseñadores Noveles

A pesar de que la temporada de lunares y volantes parezca lejana, las pasarelas ya han comenzado su cuenta atrás. Si hace unos días desde GO! Eventos y Comunicación confirmaban la fecha de We Love Flamenco 2023, ahora anuncian las bases para participar en su Certamen de Diseñadores Noveles. Así, con el buen sabor de boca que dejaron los primeros Premios a la Excelencia en Moda Andaluza organizados por la misma entidad, ahora toca calentar motores para empezar con los preparativos de la Semana de la Moda Andaluza.

Con el objetivo de promocionar y difundir las creaciones de jóvenes diseñadores de moda flamenca y de inspiración, We Love Flamenco y su empresa organizadora GO! Eventos y Comunicación convocan su Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca We Love Flamenco 2023, del que resultó ganadora en su pasada edición Alicia Suárez.

Requisitos para participar en el Certamen de Noveles de We Love Flamenco

Podrán participar en esta convocatoria diseñadores noveles, a título individual o colectivo, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

Que sus edades estén comprendidas entre los 16 y 40 años , al finalizar el plazo de inscripción.

, al finalizar el plazo de inscripción. Que presenten un trabajo inédito y no premiado en ningún otro certamen.

en ningún otro certamen. Que, en el caso de presentarse a título colectivo, el grupo esté integrado por un máximo de 4 personas .

. Que no ejerzan ni hayan ejercido profesionalmente la actividad del diseño , la confección y/o la comercialización de moda.

, la confección y/o la comercialización de moda. Para participar, las personas interesadas deberán cumplimentar el boletín de inscripción (puedes descargarlo en la web de We Love Flamenco), junto con la documentación que se relaciona en las bases, y hacerlas llegar a la sede de GO! Eventos y Comunicación (C/Adriano, 16 1ª, 41001 Sevilla). El plazo de presentación de los boletines de inscripción, acompañado de la documentación que se relaciona a continuación, comenzará el jueves 1 de septiembre y finalizará el miércoles 16 de noviembre de 2022.

Documentación necesaria para la inscripción

Fotocopia del DNI del participante y, en su caso, de cada uno de los componentes del colectivo.

y, en su caso, de cada uno de los componentes del colectivo. Datos académicos del participante y/o Curriculum Vitae, en su caso.

del participante y/o Curriculum Vitae, en su caso. Seis bocetos artísticos elaborados manualmente en formato A3 junto con sus correspondientes bocetos técnicos complementados con una serie de indicaciones referentes a los mismos (concepto, formas, tejidos, confección etc.).

elaborados manualmente en formato A3 junto con sus correspondientes bocetos técnicos complementados con una serie de indicaciones referentes a los mismos (concepto, formas, tejidos, confección etc.). Un diseño confeccionado (a elección propia de entre los seis bocetos presentados) en la talla 38.

(a elección propia de entre los seis bocetos presentados) en la talla 38. Declaración jurada (Anexo II) de no haber ejercido en ningún momento anterior, ni en la actualidad a la actividad de diseño, confección y/o comercialización de moda de manera profesional, y por tanto no estar sujeto al régimen fiscal de actividades profesionales, en ninguna de sus modalidades, por medio de alta en el censo del impuesto de actividades económicas referidas a la actividad empresarial, profesional o artística, en ninguno su/s grupo/s y epígrafe/s correspondiente/s, ni de cualquier impuesto que grave la obtención de ingresos por ejercicio empresarial, profesional y/o artístico, referida a la actividad expresada.

(Anexo II) de no haber ejercido en ningún momento anterior, ni en la actualidad a la actividad de diseño, confección y/o comercialización de moda de manera profesional, y por tanto no estar sujeto al régimen fiscal de actividades profesionales, en ninguna de sus modalidades, por medio de alta en el censo del impuesto de actividades económicas referidas a la actividad empresarial, profesional o artística, en ninguno su/s grupo/s y epígrafe/s correspondiente/s, ni de cualquier impuesto que grave la obtención de ingresos por ejercicio empresarial, profesional y/o artístico, referida a la actividad expresada. Autorización (Anexo III) a We Love Flamenco y a GO! Eventos y Comunicación para la publicación, reproducción o distribución del trabajo presentado al Certamen con renuncia expresa de cualquier tipo de reclamación que pueda derivarse y en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, firmada por el participante o representante del grupo, en su caso.

Una Comisión Seleccionadora, nombrada al efecto y compuesta por profesionales del mundo de la moda, del sector textil y de la confección, seleccionará, de acuerdo a criterios de concepto, diseño, confección y originalidad a los diseñadores finalistas y ganadores del presente certamen. El día lunes 21 de noviembre de 2022 se publicará el fallo de la Comisión Seleccionadora y se comunicará a los diseñadores seleccionados.

Cómo se seleccionan a los diseñadores que participan en el Certamen de Noveles de We Love Flamenco

1ª. Fase: De la totalidad de diseñadores que presenten sus propuestas, la Comisión seleccionará a un máximo de 12 diseñadores que automáticamente pasarán a ser los finalistas del presente certamen, y serán anunciados y notificados por GO! Eventos y Comunicación el lunes 21 de noviembre de 2022.

2º. Fase: Los finalistas deberán presentar su colección cápsula de seis diseños confeccionados (los mismos presentados previamente en forma de bocetos) en una gala/desfile que se realizará en el marco de la XI edición de We Love Flamenco, el martes 17 de enero a las 17:00, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla (San Fernando, 2). En dicha gala, un jurado de expertos designará al diseñador ganador del certamen.

Una vez hecha pública la resolución del Certamen por parte de la Comisión, los bocetos presentados y no seleccionados les serán devueltos a sus autores, previa petición de los mismos.

Finalmente, el premio principal al diseñador novel ganador de moda flamenca e inspiración será la participación como firma o diseñador profesional en la XII Edición de We Love Flamenco (año 2024). Además, la empresa organizadora se reserva el derecho a anunciar otros premios e incentivos tras la selección de los finalistas.