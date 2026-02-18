Andújar Flamenca cumple 15 años: No te pierdas nada del 20 al 22 de febrero

Quince años de ilusión. Quince años de metas cumplidas. Andújar Flamenca celebra su XV aniversario consolidada como uno de los grandes referentes de la moda flamenca y reafirmando su posición en el top 3 de pasarelas andaluzas del sector.

Tras las intensas lluvias que obligaron a posponer su celebración, la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental regresa con más fuerza que nunca. Y lo hace manteniendo su esencia: es la única pasarela celebrada al aire libre bajo una gran carpa y con entrada gratuita, convirtiéndose en un espectáculo accesible que ensalza los valores andaluces y la artesanía en un enclave patrimonial único.

Moda flamenca, música en directo y danza se fusionan en una experiencia que trasciende la pasarela tradicional. En estos quince años, su evolución ha sido exponencial: mayor inversión en infraestructuras, ampliación de espacios, incremento en la calidad y proyección de los diseñadores participantes y una programación artística cada vez más ambiciosa.

Impulsada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar —germen y motor del proyecto— y respaldada por el Ayuntamiento de Andújar, la Diputación de Jaén, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía (Artesanía), Caja Rural de Jaén y Cervezas Alhambra, la pasarela se ha convertido en un auténtico dinamizador económico, comercial y turístico. Lo que hace años era un nicho emergente es hoy un sector en pleno auge: la moda flamenca como industria cultural y empresarial.

Programación de Andújar Flamenca

Del 20 al 22 de febrero, el entorno de la Plaza de España de Andújar reunirá a destacados diseñadores de moda flamenca, que presentarán sus propuestas para la próxima temporada de ferias y romerías.

Como antesala, el 19 de febrero se celebrará el concurso Andújar Flamenca Baila, una cita que refuerza el vínculo entre moda y arte jondo.

Cristina Hoyos, Premio Andújar Flamenca Glamour

Andújar Flamenca reconoce cada año a personalidades que han contribuido a engrandecer el flamenco. En esta edición, el Premio Andújar Flamenca Glamour será concedido a la bailaora Cristina Hoyos el sábado 21 de febrero, en la jornada de tarde.

Icono indiscutible de la danza flamenca, Cristina Hoyos ha desarrollado una carrera ejemplar marcada por la excelencia, la elegancia y el firme compromiso con la tradición y la innovación. Su magisterio en escenarios internacionales y su papel clave en la dignificación del flamenco como arte mayor la convierten en merecedora indiscutible de este reconocimiento, que distingue a figuras que aúnan flamenco, estilo y proyección cultural.

En ediciones anteriores, el galardón ha recaído en nombres como Víctor del Valle (2025), María del Monte (2024), Laura Sánchez (2022), Ágatha Ruiz de la Prada (2020), Victorio & Lucchino (2019), Raquel Revuelta (2018), Tony Benítez (2017), María Rosa (2016) y María José Santiago (2015).

Antonio Gutiérrez, padrino de la XV edición

El diseñador granadino Antonio Gutiérrez será el padrino de esta edición tan especial. Considerado una de las jóvenes figuras más destacadas del sector, Gutiérrez sobresale por su capacidad de fusionar la estética del traje flamenco con los códigos de la alta costura.

Su nombramiento subraya el compromiso de Andújar Flamenca con el talento, la creatividad y la proyección de la moda andaluza, especialmente en un año marcado por la celebración del quince aniversario.

Pilar Vera, Volante de Oro 2026

La reconocida diseñadora Pilar Vera recibirá el Premio Volante de Oro durante la jornada inaugural del viernes 20 de febrero. Con más de cuatro décadas de trayectoria, está considerada una de las creadoras más influyentes y consolidadas de la moda flamenca.

Tras entregarse por primera vez en 2024 al presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Eduardo Criado, la distinción recae ahora por primera vez en una diseñadora, reforzando el compromiso de la pasarela con la excelencia creativa y el tejido empresarial del sector.

Exposición conmemorativa: “De Andújar al mundo: 15 años de AF”

Entre las novedades de esta edición destaca la exposición “De Andújar al mundo: 15 años de AF”, que podrá visitarse hasta el 21 de febrero en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.

La muestra recorre la historia de la pasarela a través de sus 15 carteles oficiales y 15 vestidos, algunos creados expresamente para este aniversario, tomando el arte gráfico como punto de partida para la creación flamenca. También podrán contemplarse portadas de Andújar Flamenca Magazine, dibujos y cabezas pintadas del modisto de alta costura Tony Benítez —protagonista de la portada 2026—, así como un diseño de Antonio Gutiérrez, padrino de la edición 2026.

Exposición conmemorativa: “De Andújar al mundo: 15 años de AF” / miguel machuca

Participan en esta exposición firmas como Pilar Vera, Flor de Cerezo, Ángeles Espinar, Llena Eres de Gracia, Con T D’Touché, Carmina Designer, Sara de Benítez, Lorena Rodríguez, Santana Diseños, Teressa Ninú y Mari Carmen Sáez.

Andújar Flamenca Magazine: ocho ediciones contando moda

La octava edición de Andújar Flamenca Magazine concentra el alma del proyecto. Tony Benítez, modisto de alta costura y vinculado a la Casa Real, protagoniza la portada de este año. En el interior, una entrevista en profundidad repasa su trayectoria, su visión creativa y su mirada sobre la moda flamenca contemporánea. Las fotografías son obra de Ernesto Castillo.