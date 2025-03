Desfile de Juana Martín en el Archivo de Indias de Sevilla, todas las fotos

Cristales Rotos de Triana, nombre de su nueva colección, es la nueva apuesta de la diseñadora, inspirada en la antigua cava de los gitanos de Sevilla y cómo la expulsión de ellos a la periferia de la ciudad supuso, además, el fin de una era para el arte y el flamenco en la ciudad. Sevilla se convierte en anfitriona de este homenaje a las raíces de Juana Martín y su cultura en la ciudad, siendo Triana y la vida en sus antiguos corrales el punto de referencia de la colección. Con esta colección, que pone el foco en el Año del Pueblo Gitano, celebrando el 600º aniversario de la llegada de la etnia a la península, Martín vuelve a profundizar en su esencia flamenca, tanto con propuestas con su sello propio del traje regional, como con looks de inspiración. Martín juega con las tonalidades tierra y plantea looks de inspiración en los que no faltan los tejidos vaporosos en vestidos midi de escotes asimétricos, pero también las propuestas en dos piezas, con abrigos y pantalones fluidos en los que el marrón y el verde oliva hacen de contraste entre lunares. Propuestas muy ponibles como alternativas al traje de flamenca en la Feria de Abril, pero también opciones muy elegantes para cualquiera de los eventos de primavera.