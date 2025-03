Juana Martín presenta su nueva colección de moda flamenca en el Archivo de Indias de Sevilla

Iluminó París con su colección La Rosée, inspirada en la primavera andaluza, y ahora lleva su esencia más andaluza a uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla, el Archivo General de Indias. Tras participar en la pasada edición de la Semana de la Alta Costura de París, donde rindió homenaje a sus raíces andaluzas, ahora la diseñadora Juana Martín presenta su nueva colección de moda flamenca e inspiración en este singular espacio.

Con esta colección, que pone el foco en el Año del Pueblo Gitano, celebrando el 600º aniversario de la llegada de la etnia a la península, Martín vuelve a profundizar en su esencia flamenca, tanto con propuestas con su sello propio del traje regional, como con looks de inspiración.

Cristales Rotos de Triana, nombre de su nueva colección, es la nueva apuesta de la diseñadora, inspirada en la antigua cava de los gitanos de Sevilla y cómo la expulsión de ellos a la periferia de la ciudad supuso, además, el fin de una era para el arte y el flamenco en la ciudad. Sevilla se convierte en anfitriona de este homenaje a las raíces de Juana Martín y su cultura en la ciudad, siendo Triana y la vida en sus antiguos corrales el punto de referencia de la colección.

Presentación de la nueva colección de Juana Martín en el Archivo de Indias. / José Ángel García

La esencia flamenca de Juana Martín

La diseñadora cordobesa es de las pocas españolas que pertenecen al selecto club de la alta costura parisisna (sólo han conseguido entrar en él Cristóbal Balenciaga y Paco Rabanne), pero nunca olvida sus raíces y su esencia. Por eso, tras presentar una colección inspirada en la primavera andaluza en la ciudad de la luz, Juana Martín regresa al sur para profundizar en sus pilares más arraigados.

La moda flamenca siempre ha sido un puntal en la moda de la diseñadora cordobesa y lo vuelve a demostrar con una colección en la que no faltan los lunares, los volantes y, cómo no, los propios trajes de flamenca. Martín juega con las tonalidades tierra y plantea looks de inspiración en los que no faltan los tejidos vaporosos en vestidos midi de escotes asimétricos, pero también las propuestas en dos piezas, con abrigos y pantalones fluidos en los que el marrón y el verde oliva hacen de contraste entre lunares. Propuestas muy ponibles como alternativas al traje de flamenca en la Feria de Abril, pero también opciones muy elegantes para cualquiera de los eventos de primavera.

Tampoco faltan los diseños mini, en versión pailletes con capas de tul que salen de los hombros y se convierten en mangas etéreas, ni la versión más vanguardista de la flamenca. Propuestas con maxibombers, chaquetas estructuradas, trasnparencias y flores de lentejuelas en 3D componen las propuestas en looks de inspiración de Juana Martín. Las modelos, ataviadas con sombrero, flores en azabache y oscuras gafas de sol, dejan claro que la flamenca de Martín es de raíz, pero que va un paso más allá en cuanto a la innovación. Además de los tonos tierra, la diseñadora también apuesta por el clásico negro en sus propuestas más elegantes y en los tonos anaranjados

Presentación de la nueva colección de Juana Martín en el Archivo de Indias. / José Ángel García

En los trajes de flamenca, Martín se deja llevar por los volúmenes en las faldas y juega con los escotes generorosos. Diseños con eneguas a contraste, drapeados en la zona de la cadera, apliques en los hombros, flores en 3D, detalles en pailletes, tejidos fluidos que acompañan a estampados florales y una gama de color que se mueve entre los blancos y beiges, pasando por el rotundo negro con alguna pincelada de color, para rematar con el potente naranja. Propuestas rotundas con las que Martín deja marcada su esencia y su sello y que no se alejan en exceso de las raíces más flamencas. Eso sí, sin dejar a un lado la mirada vanguardista de la diseñadora.

En cuanto a los complementos, además de las gafas y los sombreros, destacan los maxipendientes en dorado que completaban los looks de las modelos. Diseños largos rematados en flores, formas geométricas y claveles, que daban mucha luz a las modelos y que destacaban por completo sin restar un ápice de protagonismo a los diseños.