Pilar Vera, galardonada con la Medalla de Andalucía en reconocimiento a la moda flamenca.

Abrumada y casi sin tiempo para responder al aluvión de llamadas que desde que se hicieron públicos los galardonados con las Medallas de Andalucía 2022, así se encontraba la diseñadora Pilar Vera la víspera del Día de Andalucía. Vera, que acaba de presentar su nueva colección de trajes de flamenca en SIMOF, ha recibido la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía, todo un reconocimiento a su labor por hacer de la moda flamenca un arte que traspasa fronteras. En un acto celebrado en la mañana de este lunes 28 de febrero en el Teatro de la Maestranza, donde Alejandro Sanz y Manuel Alejandro se han convertido en Hijos Predilectos de Andalucía, la diseñadora ha recibido su merecidísimo reconocimiento.

Referente en la moda flamenca, Pilar Vera ha sabido hacer del traje regional un diseño con personalidad propia, un vestido que no deja de lado las raíces, pero que se coloca a la cabeza de la vanguardia. Cuatro décadas entre volantes y lunares le valen a la diseñadora, que en su taller de Umbrete ha confeccionado diseños para personalidades como Kate Moss o Naomi Campbell, este reconocimiento, aunque ella lo sienta como algo colectivo. "Esta medalla es un reconocimiento a toda la moda flamenca, aunque recaiga en mi persona, es una distinción a todo el sector, que también se lo merece después de estos dos años tan duros", asegura Pilar Vera.

Encargada de inaugurar la XXVII edición de SIMOF, la también presidenta de la Asociación Mof & Art Pilar Vera considera que este reconocimiento llega en un momento crucial para la moda flamenca y que puede ayudar a que se dé más visibilidad a un sector muy castigado durante la pandemia, pero que poco a poco empieza a recuperar la actividad. "Cuando empezó la pandemia nos quedamos a las puertas del momento álgido para la moda flamenca, con las colecciones presentadas, pero sin poder darles salida. Ahora vemos que hay muchas ganas de disfrutar de la moda flamenca, de vestirse de flamenca. Hemos estado en SIMOF y en We Love Flamenco y se notaba esa ilusión, esas ganas", explica la diseñadora.

La moda flamenca de Pilar Vera, personal, vitalista y de raíces

Con una colección recién estrenada, que lleva por nombre Aquí y ahora (toda una declaración de intenciones), Pilar Vera se muestra muy optimista con la temporada que recién empieza. "La gente se ha volcado con el sector y las clientas son muy generosas. Ya han pasado muchas por el taller a encargarse el traje de flamenca, a pesar de tener un traje de flamenca sin estrenar", cuenta la diseñadora. Su flamenca clásica, que tanto ha revolucionado la moda y que tan inspiradora resulta, regresa este 2022 para reivindicar las raíces, pero también para hacer de la moda flamenca un estilo de vida, una apuesta por convertirla en una forma de vestir en el día a día.

"Presentar una colección de moda flamenca en 2022 ha sido como empezar de cero. Al principio te planteas no innovar, reinventar los diseños de la última temporada porque, como yo digo, un traje de flamenca hasta que no pisa la calle sigue siendo nuevo. Luego te pones y te planteas justo lo contrario, que cómo vas a afrontar la temporada flamenca sin presentar un diseño que resulte completamente nuevo. Ha sido complicado, pero he presentado en SIMOF treinta y cinco diseños nuevos", cuenta la diseñadora.

Así, Pilar Vera presenta Aquí y ahora, una colección vitalista, elegante y muy versátil, pensada para deslumbrar en la Feria y para servir de inspiración en looks de invitada. Sus diseños destacan por sus blancos luminosos, el fuerte colorido y un alto contraste. En sus propuestas para la flamenca que por fin vuelve a pisar las calles se aprecian cortes tradicionales, talles altos y medios en diseños entallados a la cintura y faldas en neja. La temporada flamenca de 2022 es de raíces, pero también de variedad, algo que Pilar Vera presenta en un ramillete inabarcable de mangas: largas, al codo, con volantes a la sisa, ablullonadas e incluso de farol.

Una flamenca clásica, que recupera el uso del mantoncillo y se deja seducir por escotes discretos a la par que favorecedores. Colores flamencos como el negro, el rojo y el blanco (que la diseñadora no duda en combinar de manera sublime) están muy presentes en una colección que recupera el encaje en los volantes y donde los looks de inspiración se llenan de volantes y lunares.

