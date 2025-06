La Reina Sofía también fue al Rocío, así fue el estilismo de lunares con el que se adelantó a Victoria Federica

El Rocío tiene un halo de misterio que, para el que nunca ha acudido, genera mucha curiosidad. Las vivencias del camino, las experiencias de fe con la Virgen y los momentos compartidos de los que hablan los romeros invitan a que brote el interés en aquellos para los que la romería les es ajena. Ocurre en el común de los mortales y, como no podía ser de otra forma, entre famosos y personalidades de todas las raleas. La última en acercarse a conocer la romería del Rocío ha sido Victoria Federica, que sorprendió a todos durante la salida de la Hermandad del Rocío de Triana rescantando una falda que ya había lucido su madre, la Infanta Elena, con anterioridad. Pero ni Victoria Federica ni su madre han sido las primeras royals en hacer el camino del Rocío, la propia Reina Sofía ya lo hizo mucho antes y su estilismo todavía sigue siendo tendencia a día de hoy.

A finales de los 60, la por aquel entonces Princesa de Asturias, participaba en la romería del Rocío y lo hacía con dos estilismos diferentes con una seña de identidad muy marcada. Referente en el mundo de la moda flamenca y fuente de inspiración para firmas internacionales a la hora de incluir detalles aflamencados en sus colecciones, Lina Sevilla firmaba los estilismos de la monarca y la convertían en una de las mejor vestidas de la historia de la romería. No sólo por los estilismos, muy característicos de Lina, sino por la atemporalidad de los mismos y la posibilidad de poder seguir llevándolos a día de hoy.

Repasamos con Mila Montero, directora de la firma en la actualidad junto a su hermana, Rocío Montero, aquel estilismo romero con el que la Reina Sofía se adelantaba a Victoria Federica. Si hubiera habido redes sociales en aquel momento, el look de la reina emérita habría sido el más compartido. Ahora sólo queda saber (y esperar) si la Reina Letizia se animará alguna vez a lucir un traje de flamenca de Lina, ya sea para la Feria de Abril o para el Rocío. Por el momento, ya ha lucido una mantilla blanca de la firma durante la misa de pontificado de León XIV.

La Reina Sofía en El Rocío. / @linasevillaoficial

Lina Sevilla, la firma detrás del look rociero de la Reina Sofía

Donde fueres, haz lo que vieres. Ese parece ser el mantra que ha acompañado a la Reina Sofía desde que era princesa hasta convertirse en emérita. Siempre en su sitio, la monarca ha sabido adaptarse a la perfección a todos los contextos en los que ha tenido que ser partícipe. En su primera visita a la aldea del Rocío, la Reina Sofía se mimetizó a la perfección con la estética romera, como si llevase acudiendo a la romería desde pequeñita.

Aunque hay que reconocer que no todo el mérito es de la monarca. La mente privilegiada de Marcelina Fernández, maestra de la moda flamenca, ideó para la Reina Sofía un estilismo alegre y colorido muy de acuerdo a la estética romera. "El look se componía de una falda blanca de popelín con un solo volante con lunares de colores. No tenía enaguas, pero sí llevaba un solo volante. Lo combinó con una blusa turquesa con cuello de pico y mangas de farol, que aderezó con un piquillo a juego con la falda", nos cuenta Mila Montero.

La reina emérita complementó el look con unos pendientes típicos de aro y un peinado muy años sesenta, sin flor. Aunque no fue el único estilismo romero que la monarca lució ese Rocío. También de Lina, la reina emérita apostó por un diseño en dos piezas, compuesto por una falda roja con lunares blancos en vasé con dos volantes al final, que combinó con una blusa blanca y calada con grandes mangas de farol. Combinó el look con un piquillo a juego con la falda y volvió a lucir los mismos pendientes. En esa ocasión, colocó en uno de los laterales de su cabeza una flor blanca.

La Reina Sofía en El Rocío. / Huelva Información

La Reina Sofía, de flamenca y también de Lina

No sólo de romera se ha vestido la Reina Sofía, también lo ha hecho de flamenca y también de Lina. Al igual que el traje de flamenca que la firma sevillana confeccionase para Grace Kelly, el de la Reina Sofía es uno de los más representativos de la moda flamenca, un diseño que a día de hoy también sigue estando a la última moda y que la propia casa reinterpreta en muchas de sus colecciones.

La Reina Sofía vestida de flamenca en la Feria de Abril. / @linasevillaofiial

Todavía no era reina pero ya tenía el estilo de toda una monarca. En 1968 la todavía princesa doña Sofía acudía al Real con este emblema de la firma. Un traje blanco con el lunar rojo que a día de hoy se sigue viendo sobre el albero al llegar abril. Este diseño puede que sentara las bases de lo que luego sería su estilismo romero, ya que jugó con los mismos colores (en el segundo de los looks), pero los combinó al contrario.