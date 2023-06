La temporada flamenca 2024 arranca motores con un desfile magno en Madrid en septiembre

La temporada flamenca siempre marca su fecha de inicio en enero con la pasarela We Love Flamenco, pero desde la organización, la agencia GO! Eventos y Comunicación, trabajan para que el sector forme parte de la agenda cultural durante prácticamente todo el año. Después de la exposición Somos abril y tras celebrarse el Concurso Andalucía, destino de moda, desde la agencia encargada de la pasarela de moda flamenca ya anuncian el arranque de la temporada flamenca 2024, que dará comienzo con un desfile magno en Madrid este septiembre de 2023.

El desfile magno Andalucía es flamenca, en el cual participan firmas y diseñadores de las diferentes plataformas de moda andaluza, además de creadores de moda de nivel internacional con sabor sureño, se desarrollará el próximo 13 de septiembre en Madrid. Como antesala a la Fashion Week Madrid, este desfile magno no sólo reunirá a la moda flamenca, sino que también contará con diseños de firmas nacionales con origen y sello andaluz. Así, serán 50 propuestas las que, entre traje regional y moda prêt à porter, se verán en la capital madrileña, con una puesta en escena tan especial como lo fue en su I edición (celebrada en 2022 a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla)."El desfile magno iba a celebrarse en el ecuador de junio; no obstante, y ante las inclemencias meteorológicas, nos vimos obligados a cambiar la fecha, ya que no concebíamos cambiar el escenario que habíamos pensado. Esto ayudará a que la muestra Andalucía es flamenca sea aún más sonada, ya que se emplazará en la antesala de la Semana de la Moda de Madrid, y situará a la moda andaluza todavía más en el foco", aseguran desde GO! Eventos y Comunicación.

Las fechas de We Love Flamenco 2024

Por otro lado, como en los últimos 12 años, la XII edición de su pasarela We Love Flamenco, la referente del sur de España, volverá a ser la primera en el calendario de moda de la temporada flamenca. Así, del 13 al 19 de enero de 2024 los amantes de los volantes volverán a darse cita en el emblemático Hotel Alfonso XIII, donde se escribirán, una vez más, las tendencias del próximo año."Ya lo contábamos en el Real de la Feria de Sevilla; volvemos a fijar nuestra fecha tras desembarcar de las vacaciones de Navidad. Será pasar los Reyes y entrar en modo volantes", aseguran Laura Sánchez y Javier Villa, directores.

Cómo participar en el Certamen de Diseñadores Noveles de We Love Flamenco 2024

Además, ya están disponibles las bases para el Certamen de Diseñadores Noveles We Love Flamenco 2024 (disponibles aquí). En su pasada edición, Reyes Bohórquez y María Fuentes (candidatura colectiva) resultaron ganadoras de este concurso, que como principal premio tiene la participación como firma profesional en la próxima edición de esta pasarela. Así, como ya hicieran Ventura, Daniel Robles, Ana Ferreiro, Javier Ordóñez y Alicia Suárez, entre otros, estas jóvenes promesas del mundo de la moda flamenca y de inspiración desfilarán el próximo enero en la XII edición de esta pasarela."A raíz del exitoso Concurso de Diseñadores Andalucía, Destino de Moda han sido muchos los diseñadores interesados en nuestro Certamen de Diseñadores Noveles; precisamente por eso hemos querido lanzar ya las bases para nuestra próxima edición. Son muchas las ganas y es mucho el talento que tienen los creadores de moda del futuro y queremos que se pongan a trabajar ya en las que, de seguro, serán grandes propuestas que nos lo pondrán muy difícil", añaden Laura Sánchez y Javier Villa.