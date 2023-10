El traje de flamenca de Curro que querrás llevar a la Feria de Abril

Hay iconos y símbolos que sobreviven al paso del tiempo y se convierten en leyenda. Sobre todo si estos son referentes de toda una generación. Con independencia de si se ha ido a la Expo 92 peinando canas o en un carrito de bebé, Curro es uno de esos iconos que han marcado para siempre a toda una generación (a la del mollete, como escribe Jesús Jurado, concretamente).

La mascota de la Expo 92 forma ya parte de los símbolos de la ciudad y no hay evento, prenda o merchandising en el que el pájaro de la cresta de colores no esté presente. Su última aparición viral vincula, además, dos emblemas de Sevilla: la moda flamenca y la iconografía. Conocida por sus originales camisetas con mensajes, la periodista y colaboradora de televisión Reyes Calvillo (Diana y Lombo, de Canal Sur, entre otros) es la culpable de que Curro se haya hecho viral gracias a un curioso traje de flamenca.

Obra del diseñador Francisco Alegre, el traje de flamenca de Curro se ha vuelto un objeto de deseo en redes sociales, donde los usuarios no dudan en compartir impresiones y peticiones para que haya muchos más modelos. A pesar del exitazo del traje de flamenca de Curro, los amantes de la mascota de la Expo 92 tendrán que conformarse con contemplar el de Reyes Calvillo, quien está deseando que llegue la Feria de Abril para poder pasear con él por el Real.

Un amor a primera vista

Apasionada de la moda flamenca y con un estilo muy personal (sus camisetas se han hecho virales después de cada aparición en televisión), Reyes Calvillo quedó prendada de una chaquetilla que la cantante Diana Navarro llevó en una ocasión en el programa de Canal Sur Tierra de talento con la mascota de la Expo 92 como protagonistas. Compañeras de programa, no dudó en preguntar por la autoría de semejante looazo para tener su propio chalequillo de Curro.

Cuando llegó al taller de Francisco Alegre, responsable del vestido más viral de los últimos tiempos, se enamoró del traje de flamenca. "Iba a por un corsé como el de Daiana Navarro y Francisco me enseñó el vestido, que es de su colección Sevilla 92, con la que participó en SIMOF 2022, y me encantó. Le dije que si me lo podía probar y cuando me lo vi puesto decidí que era el vestido con que iba a ir a la Feria de Abril de 2024", explica Reyes Calvillo.

Muy activa en redes sociales, Calvillo no dudó en compartir con sus seguidores el increíble hallazgo y al poco tiempo terminó haciéndose viral. "Puse en Twitter una foto y al poco tiempo ya estaba recibiendo multitud de mensajes. Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de que llegue la Feria de Abril para poder ponérlo. Es un placer apoyar a nuestros diseñadores", concluye la periodista.