We Love Flamenco 2025: Transgresión y clasicismo en el cuarto día de desfiles de la pasarela de moda flamenca

El ecuador de la pasarela We Love Flamenco llega como un punto de inflexión. Con unas tendencias en moda flamenca que ya parece estar bastante claras (el azulina se impone a los marrones, los talles se elevan a la cadera y las mangas vuelven a ser protagonistas), la Semana de la Moda Flamenca vive su cuarta jornada de desfiles marcada por los nuevos talentos, los grandes clásicos y el lado más solidario. El que antaño fuera el Concurso de Diseñadores Noveles, en esta edición llega bastante renovado y pasa a denominarse Concurso Andalucía, destino de moda, donde pudieron verse las propuestas de las nuevas promesas de la moda flamenca y donde Adrián Fraile resultó ganador. Ganadora del certamen en la pasada edición, Nazaret Gavira debutaba sobre la pasarela como diseñadora profesional, mientras que la forma Arcos lleva la más profunda transgresión con propuestas arriesgadas y una puesta en escena muy rompedora. En contraposición el clasicismo de Fornoda y sus mantones, que aderezan los diseños de Rafa Díaz, dan cuenta de que hay cabida para toda clase de flamenca. El broche de oro lo pone el desfile solidario de la Hermandad del Rocío de Triana, con las propuestas de los diseñadores como Alicia Suárez o Pol Núñez entre otros.

Los nuevos talentos del Concurso Andalucía, destino de moda

El diseño ganador del Concurso Andalucía, destino de moda. / Salva Castizo

En esta edición el concurso camba de formato y de nombre. Con propuestas de toda España, los 25 finalistas llevaron a a pasarela sus propuestas con las que buscan hacerse un hueco en la moda flamenca. Adrián Fraile, de Jaén, se convirtió en el ganador del certamen Andalucía, Destino de moda, el concurso de diseñadores noveles de We Love Flamenco 2025. Fraile ha convenció al jurado con un original diseño en color verde oliva, deamplio corte canastero, inspirado en el campo jienense y en la saya de la Patrona de Andújar, la Virgen de la Cabeza.El premio Flamentex a la Mejor Confección, por su parte, cayó en manos de Ricardo Gómez Fraile, de 23 años y procedente de Villamartín, Cádiz.

Nazaret Gavira: Su debut como profesional en We Love Flamenco

Uno de los diseños de Nazaret Gavira en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Ganadora de la anterior edición del Certamen de diseñadores Noveles de We Love Flamenco, la diseñadora debuta en la pasarela como profesional couna colección en la que experimenta con los tejidos, como el poliéster, y con las lentejuelas. No faltan las mangas jamoneras y en formato globo, así como los felecos, que acompañan a los trajes de flamenca y a propuestas de inspiración con diseños muy cortitos y poperos. Una flamenca yeyé en la que los colores saturados como el fucsia, el verde y el azulina son los ptrotagonistas. Aunque la diseñadora apuesta por los colores lisos en la mayoría de diseños, también hay lugar pra los pequeños lunares.

Arcos: La moda flamenca más transgresora

El desfile de Arcos en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

El diseñador nunca falla. Tanto sus propuestas como su puesta en escena dibujan a una flamenca mucho más transgresora que no tiene miedo a atraverse experimientado con los tejidos, las formas y los complementos. La propuesta más diversa e inclusiva plantea una forma diferente de hacer moda flamenca, que se sale de los cánones más clásicos y que ofrece un punto de vista más atrevido. Flamencas toreras, con chaquetillas y borlones dorados, pero también una flamenca folclórica, a veces barroca y en la que no faltan los tejidos satinados, las lentejuelas, la pedrería y hasta las flores en 3D. La colección, que lleva por nombre Señora, bien la podría haber llevado la mismísima Rocío Jurado por el dramatismo de sus diseños, en los que destacan las siluetas de reloj de arena y los voluminosos volantes de capa en tonos predominantemente blancos, negros y rojos. Un desfile con cierto aire popero, fiel a la línea del diseñador en la que reivindica la diversidad de género y los cuerpos no normativos.

Foronda y Rafa Díaz: Flecos que son hipnóticos para un invitada que innova en los tejidos

Una de las propuestas de Foronda y Rafa Díaz vistas en We Love Flamenco. / Salva Castizo

La casa de bordados y el modisto forman el tándem perfecto y llevan el clasicismo más puro a We Love Flamenco. Los mantones de Foronda, hipnóticos en el movimiento de flecos y obras de arte en los bordados y enrejados, acompañan las propuestas de invitada de Rafa Díaz. Este año, el tándem busaca con Dolores, nombre de la colección, dar un aire renovado a los estilismo en los que el mantón hace de contraste. Trajes de flamencas de corte clásico y tejidos vaporosos en tonos terrorosos o verde oliva dan paso a diseños tipo cóctel y estilismos ideales para una mañana de Feria, la noche del pescaíto o una boda de primavera. En cuanto a los mantones, para esta temporada, desde Foronda apuestan por los colores nude, tierra y caldera, con bordados con motivos florales propios de la escuela sevillana, así como prendas del archivo histórico de la casa de bordados, entre los que destacan los espectaculares mantones con motivos chinescos.

La Hermandad del Rocío de Triana: El lado solidario de We Love Flamenco

El desfile de la Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco. / Salva Castizo

El desfile solidario a beneficio de la obra social de la Hermandad del Rocío de Triana llenó de propuestas coloridas y fresquitas la pasarela con los diseños de fimas como Carmen Acedo, Pol Núñez, Alicia Suárez, Rocío Olmedo, José Hidalgo o Notelodigo, entre otroas. Este desfile es uno de los más especiales para la pasarela, ya que fue un desfile solidario de la Hermandad del Rocío de Triana el germen de lo que hoy es We Love Flamenco.