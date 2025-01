We Love Flamenco 2025: La flamenca más innovadora despunta en el tercer día de desfiles

El desfile de Juan Boleco en We Love Flamenco 2025.

Aunque parezca que a la flamenca de 2025 le viene bien todo, a estas alturas de la pasarela We Love Flamenco ya empiezan a dejarse ver algunas de las tendencias que llenarán ferias y romerías. Los colores, bastante vibrantes y sin que falten los clásicos, dejan entrever que el marrón pisará bastante fuerte. Al menos sobre la pasarela, sobre el albero el tiempo lo dirá. Si en la anterior jornada de desfiles se dibujaba una flamenca más clásica y cómoda en la formas, esta tercera jornada vuelve a demostrar que los volúmenes son un must sobre la pasarela y que las formas ajustadas que dibujan la silueta femenina siempre gustan a los diseñadores.

Regresos como el de Juan Boleco, con colores una colección muy bien hilada y llena de frescura , y el aniversario de Rafael Leveque, marcaron una jornada en la que los jóvenes diseñadores demuestran que tienen mucho que aportar a la moda flamenca. La personal visión de Alicia Suárez, que propone una flamenca elegante y femenina en la que no faltan detalles voluminosos, el punto innovador y más atrevido, siempre llevado por muy buen camino, de Pedro Béjar o el sello que José Manuel Valencia deja en cada una de sus propuestas sentaron las bases de la moda flamenca más juvenil y contemporánea. La moda flamenca tiene mucho que decir y la nueva ola de diseñadores de vanguardia sabe cómo aportarlo.

Ismael Domínguez: mezcla de estampados y rayas geométricas

El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

El diseñador regresa, por segundo año consecutivo a la pasarela We Love Flamenco con una colección que enraíza con el flamenco. Alegrías, nombre de la colección, es un recorrido por este palo del flamenco a través de sus matices. Más de cuarenta diseños en los que Domínguez juega con la alegría de este palo y también le aporta seriedad y temple para mostra los diseños más puros en unos trajes de flamenca en los que no faltan las gasa y el comodísimo punto de seda. Formas entalladas, pero también faldas con bastante vuelo y diseños ligeros y livianos conviven en propuestas con originales estampados. rayas geométricas y un potente bloque de azules, rojos y blancos. Los looks de invitada tampoco faltan en una colección en la que los complementos vuelven a la esencia más flamenca con rosas naturales sobre la cabeza.

Rafael Leveque: estampados tropicales y blancos y negros potentes

Uno de los diseños de Rafael Levenque en la pasarela We Love Flamenco. / Salva Castizo

El diseñador celebra su décimo aniversario presentando su colección Dix en We Love Flamenco. A través de treinta propuestas, Leveque llena de color la pasarela, tanto en trajes de flamenca, como en diseños de inspiración. Los azulinas resugen entre sus propuestas y los verdes pistacho, pero tampoco faltan el blanco y negro en combinaciones de lunares de diferente tamaño y los estampados exclusivos para la firma en la que destacan las flores tropicales en azulina y los lunares complementados con flores. Un recorrido por sus diez años en la moda flamenca es su apuesta como hilo conductor para los diferentes diseños. Vuelven a verse en su colección una tendencia que empieza a despuntar en la pasarela: el mantón tipo poncho.

Juan Boleco: aire nuevo a la moda flamenca

Uno de los diseños de la colección de Juan Boleco vistos en la pasarela We Love Flamenco. / Salva Castizo

El diseñador regresa a la pasarela por todo lo alto seis años desùés con su colección Vudú, una oda a lo místico y lo ancestral, donde la fuerza de los colores intensos, las texturas vibrantes y los cortes innovadores se mezclan con la esencia más pura del arte flamenco. Una de las propuestas más aplaudidas de la tarde, con propuestas nuevas y diferentes y un hilo conductor muy bien planteado y ejecutadO. El nego está presente en la mayoría de los diseños y se convierte en el eje vertebrados de una colección en la que los estampados en animal print resultan novedosos porque no caen en lo manido del print y cuellos potentes como elemento distintivo. Cuellos babero llevados al extremo, cuellos clásicos como los que llevaba Lady Di o tipo canesú complementan unos diseños en los que las faldas voluminosas. Una colección sobresaliente que se sale de las ideas más arraigadas con mucho conocimiento de lo que se está haciendo.

Alicia Suárez: Voluminosa elegancia

El desfile de Alicia Suárez en We Love Flamenco. / Salva Castizo

En muy poco tiempo, la diseñadora se ha convertido en una de las favoritas de We Love Flamenco por su mirada innovadora y elegante sobre el traje regional. Ahora, Suárez presenta Todo es de color, una coleccióne enfocada en la alegría de de la Feria de Abril. La diseñadora propone una flamenca sofisticada y elegante, con cortes ajustados, pero muy favorecedores. Nesgas, gasas y flecos juegan un papel fundamental en la colección, el leitmotive de su firma. Su flamenca es elegante, pero no renuncia a los volúmenes, que se observan en mangas asimétricas y faldas sin mucho dramatismo. En cuanto a los clores, Sua´rez se mueve entre los rosas y malvas, pero también coquetea con los amarillos y aporta el punto novedoso con diseños en blanco perforado y pasacintas de colores.. Además, la diseñadora propone looks de invitada para la noche del pescaíto o para cualquier evento de primavera.

José Manuel Valencia: Faldas voluminosas y vuelo

El desfile de José Manuel Valecia en We Love Flamenco. / Salva Castizo

A lo mío, nombre de la colección que José Manuel Valencia presenta en We Love Flamenco, se observan vestidos que combinan tejidos sofisticados como gasas, raso y tafetán, adornados con bordados que resaltan la identidad del diseñador. Valencia juega con los volúmenes, tanto en mangas como en volantes y se reafirma en la bata de cola, una de las señas de identidad del diseñador. Propuestas en las que se observa una flamenca con mucho volumen en las faldas, pedrería y bordados.

Pedro Béjar: Flamencas de alta costura

El desfile de Pedr Béjar en We Love Flamenco- / Salva Castizo

Encargado de cerrar la sesión de desfiles de We Love Flamenco, Pedro Béjar lleva a la pasarela la flamenca más alta costura. Una flamenca voluminosa, que experimenta con los tejidos. Su nueva colección parte de la deconstrucción de un vestido de flamenca original de 1972 de la madre del diseñador de Hinojos. Béjar reproduce el diseño original, incluido el estampado original. A través de una gama cromática inspirada por el traje, del naranja al verde musgo, Pedro Béjar propone trajes exquisitamente armados, con importantes volantes de capa, con especial énfasis en mangas de campana fruncida. Como cada año recurre a la artesanía de flecado y bordado en seda, y esta temporada ornamenta su desfile con amapolas modeladas en mikado y organza. Como detalle complementos, incluyó las propuestas de la firma Le Voilá.