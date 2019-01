La visión flamenca de Raquel Revuelta

El teatro de la Fundación Cajasol repleto, los acordes de un piano de cola a manos de Arturo Pareja-Obregón y un desfile de mantones de Manila de Ángeles Espinar, fueron el preámbulo de la presentación del primer libro de Raquel Revuelta.

Flamenca, un título que la identifica a la perfección, y que resume en una palabra más de dos décadas de trabajo, en una industria que prácticamente se aunó y nació a la par de su carrera como empresaria. La moda flamenca en Andalucía fue su proyecto, y ahora, más que consolidado, el leitmotiv de un libro que escribe con mucho cariño.

'Soy una mujer emprendedora, y me he rodeado de profesionales iguales o más emprendedores que yo, me contagian, porque sueñan y se ilusionan, y así llevamos 25 años, sin parar de llevar acabo proyectos' admite Raquel, que no deja de hacer menciones a todos los que han compartido esfuerzos durante sus diferentes etapas.

Desde su hermano, Nacho, a sus socios, Vicky y Pedro, sus amigos Victorio & Lucchino, a Antonio Pulido, Presidente de la Fundación Cajasol y a todo el equipo de profesionales que hacen posible que las ideas se conformen en hechos.

Lo de Raquel Revuelta es pasión, y así lo hace saber embarcándose en nuevos retos que proyecten la moda flamenca por todo el país y por el resto del mundo. 'No pretendo que este sea un libro de culto' dice, 'no solamente contiene imágenes espectaculares de Simof o de producciones de moda, sino que representa el esfuerzo y el trabajo de 25 años de esta industria'.

Un proceso que, desde la Expo del 92, empezó a gestarse en Sevilla, donde podía resultar demasiado ambicioso el convertir los talleres de modistas de trajes de flamenca en lugares de inspiración para las firmas de moda internacional más afamadas. Con Simof, vino una revolución de la moda flamenca, una concepción y cambio de mentalidad respecto a nuestro traje regional: costureras que pasaron a denominarse diseñadoras, modistos en creadores, y colecciones que llegan a dar la vuelta al mundo y que nacen en lo más profundo de nuestra cultura.