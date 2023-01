Zara rebaja a la mitad su plumífero más calentito para que sobrevivas al frío con estilo.

Por mucho que lo digan en el telediario y la experiencia de estos estos años nos lo recuerde, nunca estamos preparadas para el frío polar del invierno. Estos días, además, el descenso de temperaturas ha sido tan acusado que no hay abrigo, chaquetón o plumífero que nos ayude a sobrevivir al frío. Ni las sudaderas de la marca unisex que arrasa entre los más jóvenes ni el uso de guantes para absolutamente todo consigue que nuestro cuerpo guarde el calor. Aunque lo que de verdad necesitamos para sobrevivir al frío es un buen plumífero, uno súper calentito, que también sea estiloso, y con el que enfrentarnos a los temómetros más bajos.

Dicho y hecho. Zara es una de nuestras firmas preferidas a la hora de dar con prendas funcionales y en tendencia y ahora que lo que necesitamos es algo que nos abrigue, el buque insignia de Inditex rebaja a la mitad su plumífero más calentito para que sobrevivas al frío con estilo.

Se trata de uno de sus plumíferos más vendidos del invierno, una pieza tres cuartos completamente enguatada y con el cuello subido con la que es prácticamente imposible tener frío. De color negro, el plumífero calentito de las rebajas de Zara también presenta un cinturón para evitar el temido efecto saco de patatas.

Hace varias temporadas que los plumíferos dejaron de ser esa prenda básica y funcional con la que ir a la nieve para convertirse en la mejor aliada para sobrevivir al frío con estilo. Es cierto que los abrigos son mucho más elegantes, pero el diseño de los plumíferos cada vez es menos voluminoso porque su material cada vez guarda más el calor sin necesidad de ocupar demasiado espacio.

A la hora de combinar el plumífero más calentito de Zara que ahora está rebajado a la mitad el horizonte es tu imaginación. Al tratarse de un plumífero tan calentito no es necesario llevar mil capas debajo. Un jersey fino o una blusa con un pantalón de pinza y ahí tendrás el primero de los looks. Un vestido, una falda unos vaqueros... Todo dependerá del mood con el que te enfrentes a tu look, pero lo que tienes que tener claro es que con un plumífero así de calentito el frío nunca más será el enemigo de tus looks más estilosos.

Así es el plumífero más calentito de las rebajas de Zara

Disponible desde la talle XS hasta la XL y con un favorecedor cinturón que evita el efecto saco de patatas, el plumífero de Zara tenía un precio de 99,95 euros y ahora está rebajado a 59,99 euros.