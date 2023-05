Zara tiene el vestido más bonito de la primavera y conseguirlo es misión imposible.

Lo mejor de la primavera (y del verano) es que los looks son mucho más frescos y variados y que hay una prenda que se convierte en la auténtica protagonista y sale por fin del fondo del armario. Hablamos de los vestidos bonitos, que es subir el mercurio y convertirse en la prenda estrella de los looks de primavera. Ya sean vestidos camiseros o en otras variantes, estas prendas son los eternos básicos de primavera y siempre hay algunos que destacan por encima de otros. Es el caso del vestido blanco, que siempre triunfa entre las amantes de la moda ibicenca. Aunque no es el único ni el más bonito.

Después de que haya lanzado su colección de primavera al completo, Zara puede presumir de tener entre sus prendas de temporada el vestido más bonito. Sin exagerar y en base a lo difícil que se ha convertido hacerse con uno, este vestido de Zara se presenta en formato mini, tejido muy vaporoso, estampado patchwork y mangas largas, la combinación perfecta para que sea el más bonito de la primavera.

A priori cabría pensar que estas características son sencillas y que no tiene la clave de un estilsimo rompedor, pero es ver el vestido de Zara y tener claro por qué es el más bonito. Es cierto que el estampado del vestido no se tiñe de colores vivos, más bien se presentan apagados y terrosos, más propios del otoño que de la primavera. Pero justo eso es lo que hace que el vestido sea uno de los más bonitos de Zara y sea misión imposible conseguirlo.

Abotonado y muy fluido, el vestido de Zara es ideal para llevarlo esta primavera y seguir apostando por él en verano. A la hora de combinarlo, todo dependerá del contexto, pero este vestido invita a apostar por unas cuñas de esparto o unas sandalias de tiras de tacón. El vuelo del vestido es la clave para apostar por un calzado elevado. En el caso de los complementos como el bolso o los pendientes, bolso de rafia para un contexto más informal y pendientes de flores y llamativos para cualquiera que sea el contexto.

En definitiva, todas las bondades de este vestido de Zara lo convierte en uno de los más bonitos de la primavera y hace que cada vez que nos metamos a fichar nuestra talle, éste este agotado. Misión imposible conseguir añadir a la cesta el vestido más bonito de Zara y con el que solucionarás tus looks de primavera-verano.

Así es el vestido más bonito de Zara de esta primavera

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido más bonito de Zara de esta primavera tiene un precio de 29,95 euros.