Adiós, burdeos y marrones, este vestido de flores de Lefties de estilo boho es el más bonito para llevar con botas altas.

Esta temporada tenemos la sensación de que todas las prendas son marrones o burdeos y eso empieza a aburrirnos un poco. Entendemos que las chaquetas, abrigos y cazadoras sean en estos colores, pero cuando hablamos de vestidos boho, queremos que haya vida más allá de marrones y burdeos. Sobre todo, porque a la hora de combinar un vestido sueltecito, es mucho más sencillo si éste tiene un estampado que nos permita jugar con los complementos boho a determinarlo todo por un solo color.

Como las firmas son conscientes de que acabaremos aburridas de tanto burdeos y marrón, lanzan algunas propuestas de vestidos boho en otras tonalidades y con estampados. Es el caso del vestido de flores de estilo boho que hemos encontrado en Lefties. Esta bastante bohemio, queda ideal con botas altas y en él no hay ni rastro de marrones o burdeos. Echa un vistazo y prepara tus botas altas.

Todas las posibilidades de combinación de un vestido de flores con botas altas

No es que los vestidos en marrón o en burdeos tengan menos posibilidades de combinación, es que los diseños de flores llevan tantas temporadas siendo tendencia, que resulta bastante sencillo encontrar infinidad de formas de combinarlos. De hecho, los diseños con estampado de flores pueden adaptarse muy bien a las tendencias más actuales, como pueden ser las botas altas de tacón cuadrado, las chaquetas de borreguito o los cárdigans en marrón chocolate.

Con botas de ante y abrigo largo de lana : Un vestido boho con estampado liberty, por ejemplo, en tonos tierra o burdeos combina a la perfección con botas altas de ante marrón y un abrigo largo de lana camel o crudo. Puedes añadir un cinturón fino definir la silueta y un bolso de piel estructurado.

: Un vestido boho con estampado liberty, por ejemplo, en tonos tierra o burdeos combina a la perfección con botas altas de ante marrón y un abrigo largo de lana camel o crudo. Puedes añadir un cinturón fino definir la silueta y un bolso de piel estructurado. Con botas negras y chaqueta biker : Un vestido boho con base oscura y un estampado de flores en tonos más cálidos se empodera con unas botas altas en negro y una chaqueta biker. El contraste entre lo romántico del vestido y lo grunge de la chaqueta da como resultado un look muy potente.

: Un vestido boho con base oscura y un estampado de flores en tonos más cálidos se empodera con unas botas altas en negro y una chaqueta biker. El contraste entre lo romántico del vestido y lo grunge de la chaqueta da como resultado un look muy potente. Con botas altas planas y chaqueta de punto : Puedes combinar un vestido boho de manguita larga y un estampado sutil con unas botas altas, en versión planas, y en algún color neutro como el camel o el beige. Como prenda de abrigo, puedes añadir una chaqueta de punto grueso o tipo cárdigan largo.

: Puedes combinar un vestido boho de manguita larga y un estampado sutil con unas botas altas, en versión planas, y en algún color neutro como el camel o el beige. Como prenda de abrigo, puedes añadir una chaqueta de punto grueso o tipo cárdigan largo. Con botas de tacón y una blazer entallada : Apuesta por un diseño midi en colores neutros y combínalo con unas botas de tacón ancho en marrón chocolate o en un intenso granate. Para rematar el look, añade una blazer entallada que sirva de contraste con la fluidez del vestido.

: Apuesta por un diseño midi en colores neutros y combínalo con unas botas de tacón ancho en marrón chocolate o en un intenso granate. Para rematar el look, añade una blazer entallada que sirva de contraste con la fluidez del vestido. Con botas de ante y chaqueta de borreguito : Puedes combinar un vestido boho con un estampado floral con unas botas de ante y una chaqueta corta de borreguito, muy en tendencia esta temporada. Puedes rematar el estilismo con un bolso de flecos que enfatice el estilo boho del look.

: Puedes combinar un vestido boho con un estampado floral con unas botas de ante y una chaqueta corta de borreguito, muy en tendencia esta temporada. Puedes rematar el estilismo con un bolso de flecos que enfatice el estilo boho del look. Con botas color burdeos y un abrigo de efecto piel: Si quieres un look súper en tendencia y muy elegante, éste es el definitivo. Apuesta por un vestido de flores fluidas con base en tonos nude y añade unas botas altas en tono burdeos y un abrigo de efecto piel marrón chocolate.

De flores y vaporoso, así es el vestido de estilo boho de Lefties para llevar con botas altas

En una temporada en la que los diseños en tonalidades oscuros y con estampados en colores tierra proliferan por doquier, encontrar un vestido en tonos claritos es como darse de bruces con un trébol de cuatro hojas. Casi una especie en extinción, el vestido de flores en tonos pastel solía ser uno de los más demandados entre las chicas boho en otoño, pero los marrones y burdeos parecen haberlos eclipsado. Al menos, hasta ahora.

Vestido de flores de Lefties. / lefties

Como no queríamos renunciar a la posibilidad de fichar un vestido de estilo boho que huyera de los manidos marrones y burdeso, no hemos dejado de buscar el diseño perfecto. Después de semanas de búsqueda, hemos encontrado en Lefties un vestido con estampado de flores que se sale de lo típico y que es todo un must en el armario de las más estilosas. Con un fondo en beige muy clarito y un estampado de flores en tonos rosa, este vestido tan vaporoso es una obra de arte para la estética boho.

Vestido de flores de Lefties. / lefties

Para potenciar todavía más esa estética boho, el vestido cuenta con unas mangas largas rematadas en volantes. Es bastante fluido y vaporoso, por lo que puede añadirle un cinturón si quieres enmarcar la figura o un chaleco en camel si quieres reforzar la estética boho. El remate con unas botas altas, de estilo cowboy o simplemente de ante, es ideal.

Vestido de flores de Lefties. / lefties

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de flores de Lefties de estilo boho tiene un precio de 29.99 euros.

Ref: 5954/322/727