Las blusas más ideales de la primavera son de Mango: Con volantes, románticas, en tendencia y las puedes llevar con vaqueros

Románticas y muy coquetas, las blusas con volantes también se adaptan a las tendencias boho y las puedes llevar con jeans más sueltecitos.

La prenda oficial de la primavera no son los vestidos. Sí, como lees. A pesar de las búsquedas de esta prenda aumenten exponecialmente cuando llega el buen tiempo, el clásico vestido no es la opción favorita de las más estilosas. Ellas prefieren dejarse seducir por otras piezas mucho más versátiles y capaces de adaptarse a múltimples contexto. Hablamos de las blusas, esa prenda de eterno fondo de armario y de la que nunca se tienen suficientes. ¿El motivo? Tienen la capacidad de combinarse con los vaqueros más originales, con los pantalones de vestir más sobrios y con las faldas midi más románticas.

Esta temporada las tendencias dejan claro que las blusas de rayas suponen un punto de inflexión en estos diseños, pero los diseños más románticos siguen siendo lo favoritos de las más estilosas. Mientras que las blusas de rayas condicionan más los estilismos, sobre todo, si se trata de un estampado con colores llamativos, las de estilo coqueto se adaptan a toda clase de prendas, sobre todo, vaqueros.

En sitios estratégicos, aportan volumen y movimiento, por eso los volantes no solo son una tendencia del momento, también ayudan a estilizar un look. / @mariafrubies

Por eso, cuando buceamos por nuestras firmas favoritas, advertimos que las blusas con volantes y románticas son las que más abundan. En su mayoría lisas, estas blusas destacan por tener volantes en mangas, bajos o incluso escotes y, en algunos caso, añaden elementos bordados o perforados. De todas las que hemos visto, esta selección de blusas con volantes de Mango nos parece una de la más ideales de la primavera y queda perfecta con vaqueros.

Con volantes en el escote

Blusa rosa con volantes de Mango. / Mango

Es una de las más románticas y no solo por los volantes, que caen en cascada desde el escote. Esta blusa es una de nuestras favoritas por su favorecedor rosa asalmonado, una tonalidad que encaja bastante bien en las tendencias cromáticas de la primavera. Recordemos que esta temporada se llevan los colores pastel. Bastante sueltecita y vaporosa, esta blusa combina a la perfección con unos vaqueros flare de color blanco y unas alpargatas de cuña.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con volantes de Zara tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27044083

De estilo boho

Blusa bordada con volantes de Mango. / Mango

Es la definición de blusa boho por excelencia. En un favorecedor beige, la blusa cuenta con un volante en el escote y dos chorreras, elemento clave de las blusas boho. Semitransparente y con bordados, el punto fuerte de esta blusa lo tienen las mangas, bastante fluidas y terminadas en volantes. Si quieres el look boho e la primavera, combínala con unos jeans flare en azul oscuro. Puedes añadir un chaleco si quieres reforzar más el espíritu bohemio.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con volantes de Zara tiene un precio de 89,99 euros.

Ref: 27095988

Bordada y minimalista

Blusa con volantes de Mango. / Mango

Más ajustadita que las anteriores, esta blusa se presenta en un tejido completamente calado. El tejido es semitransparente y los volantes aparecen de forma disecreta en el cuello y la botonadura para darle un toque romántico a la prenda en clave minimalista. Esta blusa queda ideal con uno vaqueros de corte mom jean y unas bailarinas en tonos nude.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con volantes de Zara tiene un precio de 39,99 euros.

Ref: 27085824

Victoriana

Blusa con volantes y bordada de Mango. / Mango

Completamente bordada y confeccionada en un tejido semitransparente, esta blusa de inspiración victoriana es ideal para llevarla con unos vaqueros wide leg de talle muy elevado y de color negro. Además de los detalles bordados, los volantes de los bajos y las mangas aportan el sello coqueto de la prenda.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa con volantes de Zara tiene un precio de 45,99 euros.

Ref: 27054099

De flores y a color

Blusa con volantes y estampada de Mango. / Mango

A pesar de que las blusas románticas parecen teñirse de blanco y tonos pastel, hay vida más allá de este reducido abanico cromático. De hecho, las de estilo boho también destacan en tonalidades tierra, como el mostaza, el ocre o el teja. Esta blusa de color teja, además, cuenta con un primaveral estampado de flores. El diseño tiene el corte a la cintura, de la que sale un volante que aporta un extra de volumen a la zona de las caderas, ideal para las siluetas más rectas.