El conjunto de punto cómodo, calentito y elegante de Lefties por el que las +50 renuncian a sus vestidos de fondo de armario

Si quieres plantear un armario elegante en el que no sólo haya pantalones de vestir, los vestidos se convierten en el Santo Grial de las tendencias de fondo de armario. Sobre todo, entre las mujeres de 50, que han sabido integrar este tipo de prendas en sus looks de diario sin miedo a que las novedades las destierren. El problema llega cuando bajan las temperaturas y toca plantearse unos looks bastante más calentitos y abrigados. Para ello, los jerséis calentitos y gustosos suelen ser una opción perfecta, pero hay vida más allá de esta prenda y se puede vivir también sin los clásicos vestidos.

Las mujeres maduras, que tienen un don especial para adelantarse a las tendencias y saben ver un lookazo donde el común de los mortales sólo vemos un básico, hace tiempo que descubrieron que los conjuntos de punto son la alternativa perfecta a cualquier otra propuesta invernal. Calentitos, gustos y, por qué no, con un punto elegante también, los conjuntos de punto se han convertido en el uniforme de las mujeres +50. Sobre todo, cuando se trata de un conjunto de punto como este diseño de Lefties. Es calentito, gustoso, elegante y tan versátil, que las mujeres +50 han renunciado por él a sus vestidos de fondo de armario.

Conjunto de punto de Lefties. / lefties

Calentito y gustoso, así es el conjunto de punto de Lefties que arrasa entre las +50

Que las mujeres de 50 sustituyan sus vestidos de fondo de armario por este conjunto de punto no significa que tenga que estar configurado por una falda y un jersey. De hecho, nos parece mucho más interesante que el diseño parta de una base bastante informal. Configurado por unos pantalones y un jersey, este conjunto de punto lo encontramos en varios colores, aunque es en la versión arena la que más interesante nos parece. Sobre todo, para un look +50.

Los pantalones tienen un corte estándar, tiro elevado y perneras rectas. Mientras que el jersey es sueltecito, pero no demasiado oversize. Presenta un cuello a la caja y su largo llega a la cadera, por lo que el resultado final del look no es demasiado holgado. En el caso de los pantalones, el largo no es cropped, pero llega justo al suelo, por lo que podrás usarlos con un calzado cómodo (como unas deportivas) o unas botas con tacón.

Lo que más nos gusta de este conjunto de punto no es sólo lo calentito que resulta, sino que el color ofrece múltiples combinaciones posibles. Además de emanar lujo silencioso, claro. Una de las opciones de combo es llevar una blusa celeste debajo del jersey, añadir un pañuelo de cuello, calzarte unas botas de ante y rematar con un abrigo en camel. Otra opción de combo es plantear el estilismo en base a una biker en efecto piel. Se pueden añadir unos mocasines y también un pañuelo de cuello.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto de punto de Lefties tiene un precio de 17,99 euros, en el caso de los pantalones, y de 15,99, en el caso del jersey.

Ref pantalones: 5634/310/711

Ref jersey: 5604/346/711