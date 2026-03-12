La falda midi definitiva está en Zara: En el color en tendencia, con efecto tipazo y perfecta para eventos de primavera

Lo bueno de la primavera es que hay más variedad de prendas y los looks no se reducen a una única pieza. En primavera se siguen llevando los pantalones de vestir y, por supuesto, los jeans, pero también hacen su aparición los vestidos y faldas. En versión sueltecita, ambas prendas se convierten en las protagonistas de los looks más elegantes, también en los más relajados, pero siempre con un punto sofisticado que no dan otras piezas. A pesar de que los vestidos son la primera opción que se nos viene a la cabeza para un look de primavera, las faldas midi son mucho más versátiles, elegantes y favorecedoras.

Ideales para un look de diario, pero, sobre todo, para un estilismo de eventos de primavera, la falda midi tiene la capacidad resultar elegante sin mucho esfuerzo. Todo depende de si le cedes el protagonismo a la prenda o apuestas por un diseño neutro para elevarlo con la pieza superior. En las tendencias de esta primavera, parece haber de todo, aunque las faldas siempre tienen ese punto llamativo, bien por el corte, bien por el diseño, bien por el color o el print.

Apuesta por colores neutros para la falda y añade tonalidades más saturadas o intensas en la prenda superior. / @meryturiel

Teñida de uno de los colores más en tendencia de esta primavera, el rosa claro, la falda midi que acaba de aterrizar en Zara es todo lo que necesitamos para subir de nivel nuestros looks de primavera. Es elegante, versátil, favorecedora y cuenta con un detalle que la convierte en una de las faldas con efecto tipazo de la temporada.

Un look con falda midi para cada evento de primavera

Cuando son piezas coordinadas, el look con falda pareo adquiere un punto estival muy favorecedor. / @mariasegarr

La falda midi no solo se adapta al día a día, su diseño también puede ayudarnos a plantear looks para cualquier evento de primavera, desde una boda a un bautizo o una comunión, pasando por la Feria de Abril o Semana Santa. La clave es saber cómo combinarla en cualquier contexto.

Para una boda : Aunque las tendencias en invitada sean más relajadas, apuesta por un top más recargado, con esocote asimétrico y volumen en uno de los laterales.

: Aunque las tendencias en invitada sean más relajadas, apuesta por un top más recargado, con esocote asimétrico y volumen en uno de los laterales. Para bautizos y comuniones : Estos eventos plantean estilismos más sutiles, como un combo con una blusa vaporosa o un top lencero y una blazer fluida. Apuesta por looks en tonos pastel o empolvados.

: Estos eventos plantean estilismos más sutiles, como un combo con una blusa vaporosa o un top lencero y una blazer fluida. Apuesta por looks en tonos pastel o empolvados. Para Semana Santa : La combinación sería similar a la de bautizos y comuniones, pero puedes añadir prendas estampadas y con tonalidades más ácidas.

: La combinación sería similar a la de bautizos y comuniones, pero puedes añadir prendas estampadas y con tonalidades más ácidas. Para la Feria de abril: Puedes apostar por looks más recargados porque el dress code así lo permite. Juega con el trinomio de color, blanco, negro y rojo, y con prendas superiores con volantes o lunares. Siempe puedes añadir un mantón de Manila.

Rosa y de estilo pareo, así es la falda midi de Zara que triunfa para eventos de primavera

Lo primero que nos llama la atención de esta falda es su color, un rosa claro de lo más favorecedor y muy en tendencia esta primavera. Además del color, bastante luminoso y rejuvenecedor, el corte de la falda tiene todo lo necesario para convertirse en un must de primavera. Por un lado, es de largo midi, por lo que alarga y estiliza la silueta. Por otro lado, tiene efecto pareo, el truco definitivo para que una falda haga efecto tipazo.

Falda pareo en rosa claro de Zara. / Zara

Anudada en la parte frontal y con una discreta abertura, la falda enmarca la cintura y, además, disimula tripa. Lo mejor es que tampoco marca nada, por lo que resulta una prenda de lo más cómoda. A la hora de combinarla, siempre puedes apostar por un combo muy Chanel con una prenda superior en negro. Puede ser un top con el cuello halter, una camiseta de mangas voluminosas o una blusa metida por dentro para potenciar el efecto tipazo.

Falda pareo en rosa claro de Zara. / Zara

Otras combinaciones posibles pasan por rebajar la sobriedad y jugar con puntos de luz. Un cuerpo blanco, con algo de volumen para que la prenda no se pierda con el rosa, puede ser una opción. Añadir elementos estampados también es clave y una tendencia máxima esta primavera de estética coqueta.

Falda pareo en rosa claro de Zara. / Zara

Falda pareo en rosa claro de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda pareo de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Ref: 2660/710/620