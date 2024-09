Estos son los ganadores del Concurso Got Dobleerre Models 2024

La sevillana Shakira García Pilar y el toledano Xian García Puga se han proclamado ganadores de la VII edición del Concurso Got Dobleerre Models, certamen organizado por la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre en colaboración con la prestigiosa agencia de modelos internacional Traffic Models. A la gala final, celebrada en los jardines del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, se presentaron 33 candidatos: 21 chicas y 12 chicos. En la categoría de Got Influencers se proclamaron ganadores María Quintero Muñoz y Francisco Joel Rojas García, al obtener más votos (likes) en la cuenta oficial de @gotdobleerre en Instagram.

"Me presenté a Got Dobleerre Models porque llevo muchísimos años luchando por hacerme un hueco en el mundo de la moda y lo veía como una oportunidad de estar más cerca de la moda internacional, que me interesa mucho", explica Shakira, una de las ganadoras del certamen, estudiante de estilismo de moda y apasionada del patronaje y la costura.

La otra new face de la noche, Xian García, estudiante de primero de Bachillerato, explica que se presentó porque le surgió la oportunidad: "Me ha encantado la experiencia. Me quedo con la gente que he conocido. Ha sido nuevo para mí, algo que no había vivido antes".

Participantes Got Dobleerre Models 2024. / Chema Soler

“Estamos muy contentos. La VII edición de Got Dobleerre Models consolida el potencial del concurso y la gran ilusión de las nuevas generaciones, las new faces de la moda. Es una plataforma pionera y única en Andalucía, referente en el sector, que sigue promoviendo la carrera profesional de jóvenes modelos a nivel nacional e internacional. Es ilusionante ver como el talento del sur llega a desfilar en las principales pasarelas de la moda del mundo: Nueva York, Milán o Japón”, explica Raquel Revuelta, CEO de la agencia de modelos Doble Erre y organizadora del concurso.

La modelo y empresaria jerezana Mónica Rosón fue la encargada de presentar la gala, que contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito de la cultura, la moda y la empresa. La velada estuvo amenizada por la actualización en directo de Jesús Rendón, intérprete, músico, compositor y productor barbateño, quien estuvo acompañado por la cantante Clara Cremades. Entre los asistentes se encontraban los modelos internacionales Miranda Marti y Fabrizio Silva.

Los miembros del jurado

Ganadores y Jurado Got Dobleerre Models 2024. / Chema Soler

Los candidatos desfilaron ante el jurado de la VII edición de Got Dobleerre Models que estuvo compuesto por:

Karina Ruíz . (presidenta del jurado) Booker y Scouting nacional de la agencia de modelos Traffic Models

. (presidenta del jurado) Booker y Scouting nacional de la agencia de modelos Traffic Models Miranda Marti . Modelo internacional Traffic Models.

. Modelo internacional Traffic Models. Fabrizio Silva . Modelo internacional Traffic Models.

. Modelo internacional Traffic Models. Cecilia Ruiz . Responsable Departamento de Marketing del Grupo Aromas

. Responsable Departamento de Marketing del Grupo Aromas Arancha Del Pino . Gerente de la Clínica Dr. Ortiz

. Gerente de la Clínica Dr. Ortiz M.ª José Domenéch . Responsable de Moda Mujer El Corte Inglés

. Responsable de Moda Mujer El Corte Inglés Álvaro Areta Cubiles . Asistente a dirección del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, nuestro gran anfitrión.

. Asistente a dirección del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, nuestro gran anfitrión. Antonio y Fernando García . Fundadores y diseñadores de la firma Antonio García.

. Fundadores y diseñadores de la firma Antonio García. Mercedes Muñoz . Modelo desde los 15 años, actualmente profesora de pasarela del Centro de Formación de Doble Erre y Asesora financiera del Banco Mediolanum

. Modelo desde los 15 años, actualmente profesora de pasarela del Centro de Formación de Doble Erre y Asesora financiera del Banco Mediolanum Paco Cerrato . Estilista y empresario

. Estilista y empresario Juan Delgado . Fotógrafo de moda, publicista, event planner y empresario que acaba de lanzar su propia marca de tequila Cruzplata.

. Fotógrafo de moda, publicista, event planner y empresario que acaba de lanzar su propia marca de tequila Cruzplata. Patricia Sevillano . Editora de Moda en ABC en El Portal Bulevar Sur.

. Editora de Moda en ABC en El Portal Bulevar Sur. Salomé Góngora . Coordinadora de las enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la Escuela CEADE LEONARDO.

. Coordinadora de las enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la Escuela CEADE LEONARDO. Pilar Larrondo. Redactora de moda en Diario de Sevilla y responsable del canal de moda de Grupo Joly Wappissima.

Los premios GOT Dobleerre Models

Los ganadores del VII certamen de Got Dobleerre Models han recibido un curso de formación en la Agencia Doble Erre en el que tendrán la oportunidad de estudiar asignaturas como pasarela, pose fotográfica, estilismo, teatro, estética y peluquería y maquillaje. Además, tendrán un contrato de dos años que les permitirá optar a casting de eventos como SIMOF y SIQ Costura Andaluza. También, realizarán un test fotográfico con la reconocida agencia internacional de modelos Traffic Models.

Además, los ganadores recibieron los siguientes premios:

Clínica Dr. Ortiz: Tratamiento de estética.

Aromas: Lote de productos de cosmética.

Barceló Hotel & Resort: Bono para una cena en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento y un bono para una estancia de dos noches para dos personas en un hotel del grupo Barceló.

El Corte Inglés: Cheque regalo valorado en 75 €.

Aire Ancient Baths Sevilla: Caja regalo para dos personas, que incluye baños termales, 30 minutos de masaje, acceso a terraza, cava y trufas.

Melero Floristas. Bouquets florales.

Los dos ganadores en la categoría de Got Influencers recibieron, por cortesía de Aromas, una cesta de productos. Y todos los participantes fueron obsequiados con una bolsa de productos de Aromas y un pack de productos cortesía de la Clínica Dr. Ortiz.