El Concurso Got Doblerre Models 2025 ya tiene a sus ganadores

Luna Atteen de Vargas y Adrián Masera Rodríguez han sido los ganadores de la octava edición del Concurso Got Dobleerre Models, certamen organizado por la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre en colaboración con la agencia de modelos internacional Traffic Models. A la gala final, celebrada en los jardines del Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, se presentaron 33 candidatos: 23 chicas y 10 chicos.

Luna Atteen, gaditana de 16 años y ganadora en la categoría femenina, explicó emocionada: “No me esperaba ganar y me he emocionado muchísimo. Me presenté con la intención de aprender un poco sobre moda y todavía me cuesta creerlo. Ha sido una experiencia magnífica y animo a todos a participar”. Por su parte, Adrián Masera, onubense también de 16 años y ganador en la categoría masculina, comentó que se presentó animado por sus amigos y familia: “Este ha sido mi primer contacto con el mundo de la moda. No me esperaba ganar. Siempre había querido entrar en este mundo y este premio representa un gran paso para seguir avanzando en este camino". En la categoría de Got Influencers se proclamaron ganadores José Miguel Sánchez y Luna Atteen (elegida también como ganadora por el jurado de esta edición), al obtener más votos en la cuenta oficial de @gotdobleerre en Instagram.

“Esta nueva edición de Got Dobleerre Models reafirma nuestro compromiso con el talento y la moda del sur. Año tras año, este concurso se consolida como una plataforma sólida que impulsa los primeros pasos de las new faces hacia una proyección nacional e internacional. Es emocionante ver cómo muchos de los finalistas ya forman parte de importantes campañas y desfilan en grandes capitales de la moda. Me reafirmo en que Andalucía tiene mucho que decir en el panorama de la moda. Pero lo más emocionante de Got Dobleerre Models es comprobar cómo los jóvenes descubren su vocación y encuentran en esta plataforma una vía para cumplir sus sueños.”, afirma Raquel Revuelta, CEO de la agencia Doble Erre y organizadora del certamen.

Los ganadores del Concurso Got Doblerre Models, Luna Atteen y Adrian Masera. / Chema Soler

Uno de los desfiles más esperados de la noche es el patrocinado por la Escuela Ceade Leonardo en el que los concursantes desfilan con modelos diseñados por alumnos de la citada escuela, dándole visibilidad al talento del sur. La joven sevillana Claudia ULA fue la encargada de presentar la gala, que contó con la presencia de destacadas personalidades del ámbito de la cultura, la moda y la empresa. La velada estuvo amenizada por la actualización en directo de Álvaro Sianes, músico y compositor sevillano. Entre los asistentes se encontraban los modelos internacionales Rubén Fonseca y Ana Belén Marín (ganadora de Got Dobleerre Models 2021).