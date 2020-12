Cuatro ideas de decoración para llenar de estilo la mesa de Navidad sin gastar mucho dinero

Todavía no sabemos cuántos comensales podremos sentar este año a la mesa en Navidad, pero lo que sí tenemos claro es que su decoración es fundamental. Aunque no celebremos la Navidad de la forma en la que habitualmente lo hacemos, aunque en lugar de treinta sólo vayamos a ser cuatro y aunque a la copita de después no venga nadie, la decoración de la mesa en Navidad es un aspecto clave que todos los años cuidamos al detalle. Este año, que todo cobra un sentido mucho más especial, nos merecemos una decoración de la mesa de Navidad acorde a las circunstancias.

A estas alturas ya tenemos planteada la decoración de nuestra casa, mucho más artesanal que años anteriores, ya que muchos hemos recurrido a las manualidades de Navidad para adornar nuestra casa. Pero puede que todavía no nos hayamos planteado cómo vamos a vestir nuestra mesa. Cuáles son las tendencias, qué colores vamos a elegir, decoración clásica o algo más arriesgada... Para que esta tarea no se nos haga demasiado cuesta arriba, hemos hablado con los responsables del buscador de productos Billionhands, que nos cuenta cuáles son las tendencias para vestir la mesa en Navidad con estilo y sin gastar mucho dinero.

Además del número de invitados o la distancia entre comensales, que este año obliga a separar un poco más los asientos, una de las claves de la mesa navideña en 2020 es la sostenibilidad. Los elementos de usar y tirar se destierran para dar paso a materiales naturales: manteles de lino y algodón lavables, cuberterías atemporales y adornos navideños que no contengan plástico ni generen residuos innecesarios, como el acebo, las piñas o las velas.

Para que escalar la mesa al número de invitados o crear distancias no termine con la magia de sentarse a la mesa, os contamos las cuatro propuesta de decoración y las piezas que necesitas para materializarlas en casa sin que suponga un gasto excesivo que nos proponen desde Billionhands.

Una mesa de Navidad de estilo natural

Materiales como la madera, la cerámica cocida, el algodón o el lino son los protagonistas de este estilismo de mesa. Combina elementos que a priori no son navideños, como los cubiertos con mango de madera, un mantel de tela arpillera o en lino neutro, con una vajilla en tono verde bosque. Las tablas de madera que ya tengas pueden servirte como apoyo y puedes recurrir a posavasos de lana y poner encima velas o botellas.

Para los arreglos, puedes mezclar ramas de canela naturales con eucalipto y tallos de algodón. Para marcar dónde se sienta cada uno, escribe el nombre de los invitados en papel craft y átalo con un cordón a una piña seca y limpia.

Una mesa de Navidad de inspiración clásica

La Navidad pide clasicismo y lo bueno de esta tendencia es que es una apuesta por la atemporalidad. Huye de los manteles con dibujo y parte de un mantel de algodón clásico. Construye tu mesa combinando los colores rojo y dorado, que son el trinomio cromático de la Navidad.

¿Cómo hacerlo? Pon cubiertos dorados con aire retro, que además los utilizarás todo el año, y las servilletas en algodón rojo intenso. Coloca velas en un portavelas de cristal y añade algún elemento natural de navidad: un ramillete de acebo o de muérdago para presidir la mesa.

Una mesa de Navidad de estilo minimalista

Las incógnitas para esta Navidad hacen que sumarse a esta tendencia de decoración sea una apuesta por la practicidad y la atemporalidad. Las claves para vestir una mesa minimalista pasan por elegir un mantel con un estampado gráfico sutil que te ayude a medir las distancias, por ejemplo con cuadrícula fina como este.

Sobre él, pocos elementos bien escogidos y predominancia de materiales como los metales mates. Una cubertería en latón y negro, una vajilla lisa pero con formas originales y candelabros para estilizar la mesa y darle un toque de elegancia son la clave de este estilismo.

Una mesa de Navidad de estilo moderno

Si tus celebraciones navideñas huyen de lo clásico, represéntalo en la mesa. Para hacerlo, recomendamos empezar por un mantel monocolor. Recuerda la distancia entre cada comensal con algunos salvamanteles individuales de colores en material resistente. Para que la conversación no falte, opta por una cubertería con mensaje que situará a tu tío en el siglo XXI y unos platos diferentes, como estos planos cuadriculados.

Apuesta por vasos de gres de colores y coloca pequeños centros de mesa de vidrio de colores con tallos preservados o velas largas en espiral.