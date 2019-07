4 looks que te inspirarán al reciclar las prendas de brillo para diario

Te compraste esa prenda para la fiesta de fin de año y la ves colgada cada día en tu armario. Te encanta pero no ves el momento de usarla, cómo combinarla o si el look final será apropiado para donde vas a ir a pasar esa tarde-noche veraniega.

Cuestión de perspectiva y de mezclas, dale rienda a tu imaginación y lánzate con alguna combinación original, que no te parezca excéntrica, dale tu estilo a cada complemento que uses y luce esa prenda de brilli brilli para comerte un helado o tomar algo con tus amigas.

Los grandes aliados: deportivas, sandalias planas, camisetas básicas de algodón, tejido vaquero, peinado desenfadado, maquillaje natural, sombrero y gafas de sol.

El vestido de fiesta que llevarás a diario

Ese vestido con el que estabas espectacular no tiene porque estar oculto en tu armario ¡sácalo y cálzate tus converse o zapatillas favoritas! Luce piernas, bronceado y recoge tu cabello en un moño desenfadado. Si llevas complementos, que no sean de fiesta, opta por pendientes de aro, algún bolso bandolera y si es de día unas gafas de sol.

Ver esta publicación en Instagram Sparkle x sneaker combo. 💕 @revolve x @retrofete dress. Una publicación compartida de JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) el 20 Abr, 2019 a las 11:38 PDT

Luce piernas con ese short de brillo

El short de brillo que no sabes cómo combinar si no es con lencero y blazer hoy tiene una nueva vida. Añade una camisa blanca básica al look y unas sandalias planas joya o mules. O si quieres algo más simple aún, una camiseta de algodón y deportivas. Conseguirás un look único.

Ver esta publicación en Instagram Festival streetstyle at #revolvefestival 💕 Una publicación compartida de JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) el 16 Abr, 2019 a las 3:08 PDT

Mini y brilli con básicos

Una minifalda de lentejuelas es una de las prendas que, aunque parezca difícil, más juego puede dar. Y es que en invierno con jerseys y en verano con básicos, hace que un look de lo más normal sea brillante, y nunca mejor dicho. Sara Escudero de Collage Vintage combina una falda con cremallera lateral de esta forma: camiseta de algodón y chaqueta vaquera. Un outfit perfecto para una noche veraniega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Escudero (@collagevintage) el 17 May, 2019 a las 2:36 PDT

Fiebre del sábado noche

El pantalón de Zara que se está convirtiendo en la prenda más deseada de la temporada por toda amante del brilli-brilli se reinventa con el estilo de Carla Hinojoso. Y es que la influencer la combina con una camiseta de algodón y un bolso city, dotando al look de un aire de cierto desenfado pero también creando un outfit perfecto para una noche de fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Ibiza is about brilli brilli✨✨✨ #summernights Una publicación compartida de Carla Hinojosa (@carlahinojosar) el 21 Jul, 2019 a las 3:53 PDT

Estas son algunas de las formas de llevar un look con brillo reinventando prendas que tienes un poco estancadas porque no casan mucho fuera de los ambientes navideños, nada mejor que innovar para plantarle cara a las altas temperaturas, creando un estilismo hecho a tu medida con una prenda que te fascina y que usas muy poco.