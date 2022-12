Los mejores looks de Navidad para mujeres mayores de 50 vistos en Instagram

Comidas, cenas, un encuentro de última hora... La Navidad es una sucesión de planes permanentes que nos invitan a tener un look pensado para cada evento. Las redes sociales y las suscriptoras de moda no paran de hacernos recomendaciones de estilo. Un vestido de terciopelo verde, looks alternativos a las firmas convencionales... Todas propuestas demasiado teenager que, en ocasiones, hace que muchas mujeres se sientan perdidas y desorientadas a la hora de dar un look de Navidad adecuado a sus gustos.

Es lo que le ocurre a las mujeres mayores de 50, que ya no saben dónde encontrar esos vestidos de Navidad con los que verse realmente espectaculares. Aunque eso es algo que tiene fácil solución y que vamos a descubrir gracias a Instagram y las influencers mayores de 50 más inspiradoras.

El look para Fin de Año, el outfit para la cena de Nochebuena, el conjuntazo con el que compartir confidencias con amigas... Todas estas propuestas de estilo las encontramos en los perfiles de nuestras influencers maduras favoritas y estas son algunas de ellas.

Vestido rojo para la noche de Fin de Año

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Glamour Canalla 😜 (@glamourcanalla)

La influencer y modelo Glamour Canalla tiene una personalidad a la hora de vestir que nos conquista. Si su melena plateada es todo un icono en ella, ahora que andamos en la búsqueda de ese look de Navidad con el que vernos rompedoras resulta imposible no reparar en sus propuestas. Como este espectacular vestido rojo, ideal para la noche de Fin de Año. Esta tonalidad se convierte en la protagonista de cada Nochevieja y Glamour Canalla nos demuestra que la edad no es una barrera para marcarse un lookazo así de sexy y espectacular.

Blazer y demin para una salida navideña con amigas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Gimeno (@carmen_gimeno)

¿Cuántos eventos tienes con tus amigas esta Navidad? Estamos seguras de que estos días vivirás con ellas alguna escapada especial, por eso pensar un look de Navidad para este tipo de eventos es clave. A la hora de apostar por un determinado estilismo, recomendamos dejar a un lado los artificios y apostar por un look más cómodo, pero no por ello menos rompedor. La propuesta de Carmen Gimeno nos parece ideal para esa comida con amigas en la que quieres ser fiel a tu estilo, pero sin renunciar a la ssofisticación

Traje sastre para el día de Navidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Rejano (@susirejano)

Ha sido la estrella de los grandes eventos y, como no podía ser de otra forma, el traje sastre también se cuela de pleno en los looks de Navidad. Con la posibilidad de recurrir a outfits un poco más relajado, el día 25 de diciembre ese el día perfecto para apostar por un traje sastre y combinarlo como hace la influencer Susi Rejano.

Jersey y lentejuelas, la combinación de Navidad definitiva

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar De Arce (@pilardearce)

Son la combinación estrella de la temporada y nos parece ideal para un look de Navidad rompedor y en tendencia. En el caso de Pilar de Arce, la influencer sube de nivel y apuesta por un jersey navideño con una falda de lentejuelas en verde ácido. Su look no deja nada a la sencillez o el minimalismo y eso lo convierte en sublime.

En Navidad, todo al dorado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvia Soler (@silviasoleruiz)

Al igual que el rojo, el dorado es la tonalidad por antonomasia de la Navidad. Aunque las mujeres más maduras eviten usarla por resultar demasiado llamativas. ¡Fuera miedos! Los colores no entienden de edad y el dorado también es para las mujeres mayores de 50. Si quieres brillar, puedes hacer como Silvia Soler y combinar lentejuelas doradas en un traje sastre que poco o nada necesita para ser el look definitivo de Navidad.

Total black y efecto piel para una Navidad rockera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maica Jáuregui (@conceptosdeestilo)

Comidas con amigas, salir a buscar regalos, una cena de última hora o unas copas improvisadas. Eso es la Navidad y para ello necesitamos un look que se salga un poco de lo arquetípico y tenga un puntito rockero. El efecto piel para ello es el mejor aliado y por eso el look de Maica Jáuregui nos parece ideal para apostar por él en los planes más rompedores.