La firma de capazos más famosa llega a Sevilla para presentar su colección de verano.

Definitivamente, nos encanta el verano. Los looks son mucho más coloridos y atrevidos y los complementos jugan un papel importantísimo. No es lo mismo apostar por algunas de las prendas de crochet más en tendencia sin más, que añadirles collares, brazaletes e incluso un sombrero. En el papel tan importante que juegan los complementos, los bolsos de flecos (por aquello de que vuelven a llevarse) tienen mucho que decir, pero también los súper veraniegos capazos y si estos son de la firma más famosa de capazos, mejor que mejor. Si ya te has estudiado los mejores looks de las influencers sevillanas, sabrás que esta firma lleva por nombre Mércules y si la sigues por redes sociales, habrás puesto una alarma en tu calendario para no perderte el eventazo que organizan en Sevilla para dar a conocer su nueva colección de verano.

La conocida firma de bolsos Mércules llega a Sevilla para presentar su colección de verano. El evento tendrá lugar en la floristería Orangerie, situada en la Calle Correiduría, 5, del 12 al 14 de junio, en el horario habitual de la floristería. Este pop-up no solo ofrecerá una muestra de la nueva colección de verano, sino que también incluirá los emblemáticos capazos y sandalias que han hecho famosa a la marca.

Un evento exclusivo para presentar la colección de verano

Este miércoles 12 de junio, Mércules organizará un evento exclusivo para amigos de la marca. Este encuentro especial incluirá un aperitivo y vinos cortesía de Casa Orzaez, creando un ambiente acogedor y elegante para la presentación de la colección. Este evento es una oportunidad única para los asistentes de conocer de cerca los nuevos diseños y disfrutar de un momento que aúna moda y artesanía.

Ofertas exclusivas durante el pop-up

Durante los días del pop-up, todas las compras realizadas en La Orangerie tendrán un 10% de descuento y se obsequiará una tote bag con cada compra. Además, Mércules garantiza la entrega de las compras a domicilio en 24 horas, asegurando que los clientes puedan disfrutar de sus nuevos bolsos rápidamente.

La historia y filosofía de una firma 100% artesanal

Mércules fue fundada en 2010 por Mercedes Gallego, una diseñadora graduada en Central Saint Martins y con una impresionante trayectoria en marcas de lujo como Dior, Loewe y Massimo Dutti. En 2014, Alejandra O’Shea se unió al equipo, aportando su valiosa experiencia de 10 años en banca de inversión, lo que ha sido clave para el crecimiento y éxito de la firma.

Los diseños de Mércules destacan por su especial atención al detalle y la funcionalidad, siempre con un toque distintivo. La marca combina el lujo del saber hacer artesanal local con una perspectiva internacional, lo que se refleja en cada uno de sus productos. Actualmente, Mércules cuenta con cinco tiendas físicas y está presente en más de 50 tiendas multimarca en tres países, así como en selectos centros de El Corte Inglés.

Artesanía y calidad: El sello de Mércules

Cada bolso de Mércules es cuidadosamente hecho a mano en España con auténtica piel italiana. La producción se realiza en colaboración con una pequeña empresa familiar en Vic, Barcelona, que se dedica a la industria de la piel desde hace tres generaciones. Esta relación cercana y de confianza asegura que cada bolso sea tratado con el mayor cuidado y mimo, haciendo de cada pieza algo verdaderamente especial.

Mércules trabaja con dos colecciones principales al año, primavera-verano y otoño-invierno. Sin embargo, también lanzan colecciones puntuales, como las sandalias Atenea en verano, y colaboraciones cápsula de ropa con otras marcas, siempre seleccionando cuidadosamente a sus proveedores para mantener los más altos estándares de calidad.

La presentación de la colección de verano de Mércules en Sevilla es una cita ineludible para los amantes de la moda y la artesanía. No solo ofrece la oportunidad de descubrir y adquirir las últimas creaciones de la marca, sino también de disfrutar de un evento único en un entorno encantador. Con su enfoque en la artesanía, la calidad y el diseño distintivo, Mércules continúa consolidándose como una marca de referencia en el mundo de los accesorios de lujo. No te pierdas esta oportunidad de conocer de cerca la esencia de Mércules y llevarte a casa una pieza de auténtico lujo artesanal.