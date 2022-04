Monos baratos de Zara y Mango para un look del pescaíto de la Feria de Abril de última hora.

Puede que no hayas decidido hasta el último momento dejarte caer por el pescaíto y empezar la Feria de Abril como manda la tradición. Puede que, al haber dejado la elección para el último momento, todavía no tengas claro el look de inspiración flamenca con el que estrenar la Feria de Abril y los monos y vestidos más ideales para no ir vestida de flamenca se hayan agotado. Tranquila, hemos hecho el trabajo por ti y tenemos los monos barato de de Zara y Mango perfectos para un look del pescaíto de la Feria de Abril de última hora.

Ya sea porque lo has decidido en el último momento (tus amigas no han parado de insistirte hasta que te han convencido) o que no hayas sabido hasta hace unas horas que no tenías que trabajar. Sea como sea, el caso es que ahora te tica buscar un look de última hora para el pescaíto de la Feria de Abril y eso no puede ser. Otros años los monos se han convertido en la tendencia revelación de la noche del pescaíto, así que, como no podía ser de otra manera, esta Feria de Abril esta prenda vuelve a ser la protagonista.

Al igual que para otras ocasiones, Zara y Mango se convierten en esa fuente de inspiración a la que recurrir para dar con esos monos baratos (también queremos encontrar modelazo de última hora a buen precio, claro) con los que solucionar el look del pescaíto y empezar con glamour máximo la Feria de Abril de Sevilla.

Mono negro con volante de Zara para el pescaíto de la Feria de Abril

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro con volante de Zara para la noche del pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 25,95 euros.

Mono negro de volantes de Mango para el pescaíto de la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono negro de volantes de Mango para la noche el pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 59,99 euros.

Mono blanco satinado de Zara para el pescaíto de la Feria de Abril

Disponible desde la talle XS hasta la XL, el mono blanco satinado de Zara para la noche del pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 39,95 euros.

Mono de lunares de Mango para el pescaíto de la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el mono de lunares de Mango para el pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 49,99 euros.

Mono blanco de Zara con escote asimétrico para el pescaíto de la Feria de Abril

Disponible desde la talla S hasta la L, el mono blanco de Zara para la noche del pescaíto de la Feria de Abril tiene un precio de 29,95 euros.