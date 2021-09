La nueva colección de Primark lleva el lujo y los estampados años 70 a tu armario a precios súper low cost

Primark es una de nuestras firmas low cost preferidas y lo es con todas las de la ley. Entre sus nuevas propuestas hemos encontrado las botas más en tendencia del otoño y la chaqueta de cuero más barata de la temporada y ahora, como no podía ser de otra forma, descubrimos las nuevas tendencias más lujosas y low cost de la temporada.

Acostumbradas como nos tiene a solucionarnos los looks más en tendencia de la semana de forma estilosa y a precios súper económicos, no nos extraña que la nueva colección de Primark lleve a nuestros armarios el lujo y los estampados años 70 a precios más que irresistibles.

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en lo referente a novedades de temporada, Primark va y lanza su nueva colección, en la que el lujo y los estampados años 70 son la principal característica. Conjuntos en satén súper elegantes, vestidos con estampados psicodélicos en tonos tierra al más puro estilo años 70 y vestidos lenceros dignos de pasarela son algunas de las propuestas de la nueva colección de Primark que trae el lujo y los estampados años 70 a nuestros armarios a precios súper low cost.

Si todavía no has pecado, es el momento de que descubras todas las propuestas de la nueva colección de Primark y hagas del lujo y los estampados años 70 las señas de todos tus looks de otoño a unos precios realmente económicos. ¿Preparada para sentir el flechado de las prendas en satén?

Así son los looks de lujo de la nueva colección de Primark

Los conjuntos de piel sintética, que te harán sentir como la directora ejecutiva de la vida, se pueden mezclar y combinar para conseguir un look de lo más monocromático. Combínalos con pendientes dorados gruesos y una capa con una camisa blanca holgada para lucir un conjunto listo para las reuniones más importantes, o con un top atado al cuello y tacones de acrílico para salir de fiesta. Este look de la nueva colección de Primark tiene un precio de 28 euros, en el caso de la americana, y de 17 euros, en el caso del pantalón.

Esta camisa, falda, americana y pantalón corto en tono café con leche pueden ser la base de todo un armario cápsula. Combínalos con piezas básicas, como una camiseta blanca impecable o un jersey de cuello alto negro, para un look parisino que nunca pasa de moda. Siente el lujo en cada uno de tus outfits. Este look de la nueva colección de Primark que proponemos tiene un precio de 16 euros, en el casso de la falda midi, y de 15 euros en el caso de la camisa. También proponemos un vestido de tirantas (16 euros) y una camisa de satén (15 euros).

Las tendencias años 70 en la nueva colección de Primark

Como homenaje a los setenta, en Primark han inyectado un adorno psicodélico a la colección, para así darle más vida. Dejando de lado la ropa deportiva, ahora lo que buscan con esta nueva colección que lleva el lujo y los años 70 a nuestros armarios es desatar nuestro sentido del estilo con una apuesta por los estampados psicodélicos más setenteros.

Aunque no es la única década presente en la nueva colección de Primark. Inspirados en los noventa, desde Primark presentan unos seductores conjuntos de vestidos lenceros y camisas te ahorran mucho tiempo a la hora de arreglarte, ya que solamente necesitas un par de mules de color blanco roto y nada más. Puedes conseguir un estilo más atemporal con el conjunto de tonos a juego de dos piezas con nuestra camisa y falda en color avellana sin necesitar tantas prendas de abrigo.