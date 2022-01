Baggy, así se llaman los nuevos vaqueros de Zara súper cómodos que no querrás quitarte.

Decía un conocido eslogan de televisión: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Hasta ahora nunca nos habíamos planteado utilizar esa frase con uno de nuestros bienes más preciados: los vaqueros que hacen tipazo. Bastante complicados de encontrar, a ninguna de nosotras se nos ocurriría tratar de dar con otros si ya tenemos unos pantalones súper favorecedores.

Al menos no hasta el momento, al menos no hasta que ha habido un cambio de paradigma en el universo vaqueros y de los wide leg pasamos a los baggy, los nuevos vaqueros de Zara súper cómodos que no querrás quitarte.

A pesar de que los pantalones de colores de Zara parecen ser la apuesta firme de la firma estos días y esos no tienen este nuevo corte, los vaqueros baggy han llegado a Inditex para convertirse en los pantalones más cómodos que todas querremos tener. No es que sean nuevos del todo, los vaqueros baggy ya estuvieron presentes en nuestras firmas preferidas y hasta les dimos una oportunidad.

Aunque no ha sido hasta el momento, cuando de nuevo han aparecido por Zara, cuando hemos sido conscientes de que los vaqueros baggy han llegado para destronar a los wide leg (que a su vez destronaron a los pitillos) y que su comodidad es lo que va a hacer que no queramos quitárnoslos.

A diferencia de otro tipo de vaqueros, los baggy se presentan con un corte muy fluido, ligeramente bombachos. Con la base de unos mom jeans, los vaqueros baggy no tienen un corte tan recto, sino que son un poco más abombados. De inspiración oriental (ese es el verdadero origen de los baggy), este tipo de vaqueros resultan comodísimos por ese corte bombacho que presentan. No se ciñen, no aprietan y, además, resultan muy favorecedores porque suelen ser un poco más cortos que otro tipo de vaqueros y así no quedan tan excesivamente holgados y difusos sobre nuestros cuerpo.

En el caso de los nuevos vaqueros baggy de Zara, que están disponibles en varios colores, además son muy cómodos porque también cuentan con una cintura elástica. En consecuencia, todas estas características hacen que los nuevos vaqueros baggy de Zara sean tan cómodos que no te los querrás quitar. Verdad verdadera.

Así son los vaqueros baggy de Zara súper cómodos

Se trata de unos vaqueros de tiro alto (por fin las firmas apuestan por este tiro en todos sus pantalones) con cintura elástica y frunces. Cuentan con bolsillos delanteros y bolsillos de plastrón en espalda. Su bajo acabado en vuelta resulta perfecto para llevar los vaqueros baggy con zapatillas deportivas y tener rollazo. Además, presentan un cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Disponibles en cinco colores y desde la talla 32 hasta la 44, los pantalones vaqueros baggy de Zara tienen un precio de 29,95 euros.