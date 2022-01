Zara tiene en 8 colores los pantalones básicos que más estilizan y salvarán tus looks de primavera

Somos conscientes de que todavía estamos en pleno invierno y que las temperaturas todavía no invitan a pensar en looks de primavera, pero si echamos un vistazo al calendario y, además, nos damos una vuelta por nuestras firmas preferidas, caeremos en la cuenta de que el cambio de estación es más inminente de lo que pensamos. Además, soñar con los looks de primavera se antoja mucho más entretenido que sobrevivir al invierno.

Si antes hablamos de primavera y de firmas preferidas, antes llega Zara para ponerlo todo patas arriba. Si en las rebajas nos presentó las blusas de primavera con irresistibles descuentos y también nos ha puesto por delante el vestido tipo blazer con el que arrasarás en tus cenas, no es de extrañar que en Zara encontremos los pantalones básicos y en 8 colores que más estilizan y que salvarán tus looks de primavera. Las que ya han fichado el mono vaquero pare convertirlo en su uniforme de primavera, son conscientes de que estos pantalones son la verdadera clave de todos los looks que se vienen con el cambio de estación.

Cuando decimos que son unos pantalones básicos, nos referimos a que son los típicos pantalones que fichas para tu fondo de armario y por los que terminas apostando en múltiples contextos, con independencia de los formales o informales que puedan ser. Aunque, lo que de verdad hace que vayas a apostar por ellos en todos los contextos es el don que tienen para estilizar.

De tiro alto, rectos y algo cropped (ideales para llevar con zapatillas deportivas, manoletinas, taconazo o sandalias), los pantalones básicos de Zara se antojan perfectos para los looks de primavera porque los puedes llevar con blazer y camisa y marcarte un lookazo de oficina, con camiseta y deportivas para un almuerzo al sol de domingo o con un top cropped y taconazo para una cena más especial. Son tan versátiles, que hacer de ellos la prenda comodín para un look de primavera es lo más básico del mundo mundial.

Su propio diseño, el ya mencionado tiro alto y su versión cropped, es lo que hace que los pantalones básicos de Zara sean los que más estilizan. El tiro alto consigue el efecto piernas infinitas y la largo cropped hace que al colocarnos el calzado, sea cual sea, no dé la sensación de rectangularidad.

Además de ser básicos, los pantalones de Zara también se antojan perfectos para apostar por ellos en tus looks de primavera porque están disponibles en 8 colores, desde los más ponibles y sobrios, a los más chillones y atrevidos. Así, los pantalones básicos de Zara para tus looks de primavera están disponibles en verde, gris, blanco roto, tostado, negro, azul klein, ciruela, coral y gris claro.

Así son los pantalones básicos de Zara que más estilizan y disponibles en 8 colores

Se trata de unos pantalones de tiro alto (los más favorecedores) con detalles en las costuras marcadas en la parte delantera y en la espalda espalda. Además, presenta bolsillos delanteros de vivo, un cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico. Aunque, lo mejor de todo es que este diseño, de corte recto, está disponible en 8 colores para que hagamos de ellos nuestro perfecto uniforme de primavera, ya sea para un look de oficina, para una cena más historiada o para una tarde de paseo con amigas.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones básicos de Zara que salvarán tus looks de primavera tienen un precio de 25,95 euros.