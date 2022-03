Los pantalones de Lefties de 10 euros que las que más saben de estilo fichan para sus looks franceses.

Las que más saben de estilo tienen un don para adelantarse a las tendencias y saber cómo combinar prendas súper básicas y sencillas. Con ellas hemos aprendido a combinar la camiseta de volantes más ideal con los vaqueros más básicos y con ellas hemos aprendido a amar por encima de todas las cosas las blazers de colores y con ellas hemos descubierto los pantalones más low cost con los que conseguir un look francés.

Si no sabes qué es un look francés, nosotras te lo aclaramos. Un look francés no es otra cosa que unos pantalones azul marino combinados con una camiseta o jersey de rayas. Así de simple son los looks franceses con los que las que más saben de estilo se enfrentan a su día a día. Ahora ellas (y nosotras) lo tienen mucho más fácil (y barato) para conseguir sus looks franceses más ideales. Las que más saben de estilo han encontrado los pantalones de Lefties de 10 euros y los fichan como locas para sus looks franceses. Para sus looks franceses y para combinarlas con las camisas satinadas de colores que están arrasando esta primavera.

No sé si nos tiene más flipadas los 10 euros que valen los pantalones o la posibilidad de ficharlos para marcarnos los mejores looks de inspiración francesa esta primavera (y este verano, que ya nos estamos imaginando de vacaciones con este súper lookazo).

No es la primera vez que Lefties nos preseneta una prenda súper low cost y básica con la que conseguir un lookazo, pero es que los pantalones de 10 euros nos parece una de sus propuestas más maravillosas de los últimos tiempos. En color azul y de tiro alto, los pantalones de Lefties de 10 euros que fichan las que más saben de estilo para sus looks franceses llegan para convertirse en la mejor opción de primavera.

Sabemos que, al igual que nosotras, le has visto infinitas posibilidades a estos pantalones de Lefties de 10 euros y por eso estamos encantadas y súper felices de comunicarte que, además de en azul, lo puedes fichar en negro y en verde (las que más saben de estilo también lo fichan para sus looks de inspiración safari)

Así son los pantalones de Lefties de 10 euros

Disponible desde la talla S a la XL, los pantalones de Lefties que las que más saben de estilo fichan para sus looks franceses tiene un precio de 9,99 euros. A pesar de que los pantalones, que son de color azul, inspiraran a las que más saben de estilo para crear sus looks más franceses también están disponibles en color verde (para un outfit más safari) y en negro (para looks súper versátiles y en tendencia).

Los pantalones que fichan las que más saben de estilo para sus looks franceses son fluidos y presentan una lazada en el mismo tejido y con detalles metálicos. Presenta una cintura elástica y bolsillos laterales que hacen que, además, la prenda sea súper funcional.