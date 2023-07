Del pareo y el biquini al short y el sombrero de paja, las claves para un look de playa de infarto

El verano está en su apogeo, y eso significa que por fin ha llegado el momento de ir a la playa. Ya sea que estés planeando un fin de semana relajante en la costa o unas vacaciones tropicales, no hay razón para sacrificar el estilo mientras disfrutas del sol y la arena. A la hora de ir a la playa hay prendas que son básicas, como los vestidos blancos o los sombreros virales, aunque también hay otras que este verano 2023 se han convertido en básicos para ir a la playa (sobre todo si se trata de prendas con las que potenciar el bronceado).

Si eres de las que se pasan medio verano en la playa y siempre busca looks de infarto, es el momento de descubrir las claves de los mejores estilismos para ser la reina del verano. Del pareo y al biquini, pasando por los shorts y el sombrero de paja, estas son las claves para un look de playa de infarto.

Bañadores y biquinis: Asimétricos y en colores ácidos

El bañador o biquini es la pieza esencial para cualquier escapada a la playa. Esta temporada, los estilos retro están en auge, con colores y estampados atrevidos. Los cortes asimétricos y los escotes profundos también han hecho una reaparición espectacular. Opta por colores atrevidos como amarillo brillante, naranja coral o verde menta para destacar entre la multitud.

P seareos y shorts: Los reyes de los estilismos de playa

Los pareos y shorts son complementos esenciales para el estilismo playero. Para un look más elegante, elige un pareo de tela ligera con estampados llamativos o estilos boho-chic. Los shorts de lino en tonos neutros también son una excelente opción para lograr una apariencia sofisticada y cómoda al mismo tiempo.

Vestidos blancos: Un clásico de todos los veranos

No puede faltar un vestido blanco en tu maleta de verano. Los vestidos blancos son una opción clásica y elegante para pasear por la playa o disfrutar de una cena al atardecer. Busca diseños con detalles únicos, como bordados o encajes, para darle un toque extra de estilo.

Vestidos y kaftanes: el look boho para ir a la playa

Para un look boho-chic, los vestidos boho y kaftanes son perfectos. Opta por tejidos livianos y fluidos con estampados tribales o florales para lograr un look veraniego y bohemio. Combina estos vestidos con sandalias de cuero y accesorios en capas para un look más completo.

No sin el gorro de paja

Además de lucir elegante, los sombreros de paja y las gorras son esenciales para protegerte del sol durante tus días en la playa. Los sombreros de ala ancha son ideales para un estilo clásico y sofisticado, mientras que las gorras pueden darle un toque más deportivo y juvenil a tu atuendo.

La importancia de los complementos

Un cesto de mimbre es el accesorio perfecto para complementar tu look playero. Además de ser práctico para llevar tus pertenencias a la playa, aporta un toque chic y bohemio a tu outfit. Busca cestos con detalles únicos o asas de cuero para un toque extra de estilo.

Los detalles importan, incluso en la playa. Las chanclas con diseños divertidos o con adornos metálicos son una excelente opción para añadir un toque de glamour a tus pies. Además, no olvides las diademas, que son perfectas para mantener el cabello en su lugar mientras te relajas junto al mar.

Colores atrevidos para los looks más llamativos

Esta temporada, la paleta de colores se ha vuelto más audaz que nunca. No tengas miedo de optar por tonos vibrantes y combinaciones de colores llamativas. Los estampados geométricos y tropicales también están en la cima de la tendencia, así que no dudes en experimentar con ellos para un look divertido y fresco.

Deja ver tu personalidad a través de tus looks

Recuerda que, más allá de las tendencias, tu estilo personal es lo que realmente importa. No tengas miedo de expresar tu personalidad a través de tu ropa y accesorios. Ya sea que prefieras un look elegante y sofisticado o uno más bohemio y relajado, lo más importante es que te sientas cómoda contigo misma y que disfrutes al máximo de tus días de playa.

En definitiva, este verano es el momento perfecto para deslumbrar en la playa con estilo. Desde bañadores y biquinis llamativos hasta vestidos blancos y kaftanes boho-chic, hay una amplia gama de opciones para que elijas las que más se adapten a tu personalidad. Combina tus prendas con accesorios como sombreros de paja y cestos de mimbre para lograr un look completo y lleno de estilo.