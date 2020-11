Dime qué personaje de 'Friends' es tu preferido y Sanyako te dirá cuáles son tu zapatillas deportivas

El pasado año se cumplieron 25 años de su estreno y, a pesar del paso del tiempo, Friends sigue siendo la ficción con más seguidores de la historia. Querida y amada por todos, esta serie (¿es necesaria la explicación) se centraba en la vida y los amores de seis amigos que viven en Nueva York: la maníaca y competitiva Monica Geller; la inmadura y consentida Rachel Green; la freak y distraída Phoebe Buffay; el irónico e inseguro Chandler Bing; el nerd sensible y exagerado Ross Geller; y el galán ingenuo Joey Tribbiani.

A lo largo de las diez temporadas de Friends fuimos descubriendo todas las aristas de los personajes, que tampoco es que evolucionaran en exceso, pero las situación en las que diariamente se veían envueltos siempre nos hacían sentirnos identificados con alguno de ellos, tanto en lo personal como en la estética. ¿Quién no le ha copiado un estilismo a la siempre chic Rachel? ¿Quién no ha ido a la peluquería buscando su mismo corte de pelo? Y, ¿quién no ha sacado su lado más hippie apostando por estilismos particulares a lo Phoebe Buffay?

Tanto han influido los estilos de los personajes de Friends (sobre todo los femeninos) en el mundo de la moda que, no sólo sus looks siguen siendo tendencia actualmente, sino que hay firmas que se inspiran en ellos a la hora de sacar sus colecciones. Si hace unos meses veíamos nuestro sueño hecho realidad con el set de maquillaje inspirado en Friends, ahora nos encontramos con las zapatillas Sanyako, que tienen una para cada personaje. Si todavía te sigues sintiendo identificado con Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler o Joey, es el momento de que descubras qué zapatilla compartes con ellos.

Las zapatillas de Rachel Green

Mimada, consentida y un poco pija, Rachel Green es el personaje con más estilo de toda la serie. Algo normal, teniendo en cuenta que se dedica al mundo de la moda. Con un estilo más convencional que Monica y Phoebe, Rachel siempre apuesta por los tonos oscuros, como el negro.

Las mini faldas negras son todo un icono de este personaje y para ella son estas Sanyako de color negro y con un poco de plataforma Como Rachel, estas zapatillas son sobrias pero con un toque chic.

Las zapatillas de Joey Tribbiani

Es el personaje con más energía de todos, por eso (y porque la comodidad siempre debe primar para él) sus looks son más informales y se componen de elementos sport, como sudaderas y vaqueros de corte ancho.

Entre sus colores preferidos están el rojo y el azul, por eso las Sanyako de Joey están adornadas con estos colores. Además de ser unos tonos muy afines a su vestuario, el rojo y el azul simbolizan la especial energía que caracteriza a este personaje.

Las zapatillas de Monica Geller

Es maníaca, neurótica y excesivamente controladora, Monica es ese personaje que, a pesar de todo, no puedes odiar. Además de esos pequeños defectillos, Monica es leal, amiga de sus amigos y con la que te ríes sin parar con cada una de sus particularidades.

Es algo más atrevida que Rachel a la hora de vestir y, en muchas ocasiones, apuesta por los tonos chillones. Para ella son estas zapatillas Sanyako en color naranja que, además de combinar perfectamente con su estilo, tienen ese tono que refleja la particular personalidad de este personaje.

Las zapatillas de Chandler

Es el personaje más popular de Friends, el que todos queremos y al que estamos deseando ver aparecer en la pantalla junto a su amigo Joey. Su sarcasmo y su lealtad son sus armas más poderosas y puede que eso sea lo que nos haya conquistado para siempre.

Chandler, al igual que Joey, siempre apuesta por estilismos informales y muy oversize (ya se sabe, la estética de los 90). Para él son estas zapatillas en azul, el color de las personas inteligentes (su ácido sarcasmo da fe de ello).

Las zapatillas de Phoebe

El personaje más loco de Friends pero también el más adorable. Su chispa alocada no sólo la refleja en su forma de ser, en sus comentarios o en sus canciones, los estilismos de Phoebe son una extensión de su propia personalidad.

De ahí que la veamos con look súper atrevidos y que no atienden a convencionalismos sociales. Para ella, como no podía ser de otra forma, son las zapatillas moradas con un poco de plataforma con las que llevaría a otro nivel sus outfits más locos.

Las zapatillas de Ross

Nuestro paleontólogo preferido (tampoco es que conozcamos a muchos) apuesta por estilismos más cuidados que sus compañeros masculinos. A veces lo vemos con americana de cuadros y otras veces le da el punto y se enfunda en unos pantalones de cuero (aunque luego no sepa cómo quitárselos, ni siquiera con la ayuda de Joey). Su histrionismo estilístico se refleja en el color amarillo escogido para sus zapatillas Sanyako.