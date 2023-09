El look de la Reina Letizia más ideal del entretiempo y su versión 'low cost' por menos de 30 euros.

El entretiempo es un perido bastante breve en el que encontrar el look perfecto se vuelve misión imposible. A pesar de las tendencias de otoño andan al acecho, estos día son para apostar por pantalones holgados, cómodos y elegante y combinarlos con las camisas más bonitas. Aunque, si hay un look que destaca por encima de todos, ese es el look de inspiración marinera, el que acaba de lucir la Reina Letizia y que la convierte en la mejor vestida de todo el entretiempo.

A pesar de que su elección presenta un precio no tan asequible para todos los bolsillos, encontramos la versión low cost en Stradivarius para que las amantes de los estilismos navy para el entretiempo puedan apostar por él por menos de 30 euros.

Primer compromiso de la semana para la Reina Letizia, que este lunes 11 de septiembre ha inaugurado el curso escolar 2023/2024 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria do Camiño Inglés en la localidad coruñesa de Sigüeiro-Oroso.

La jornada sin embargo no comenzó de la mejor manera, ya que un inesperado contratiempo ha alterado los planes de su Majestad y ha ensombrecido la vuelta al cole. A pesar de los contratiempos, nada empaña el impecable look de inspiración marinera con el que la Reina Letizia se marca el mejor estilismo del entretiempo.

Así es el look marinero de la Reina Letizia

Un jersey de manga corta de rayas marineras en color azul marino y blanco de Hugo Boss, que ha combinado con pantalón tipo paperbag -cómodo y de máxima tendencia- de talle alto de la misma firma, y salones destalonados de tacón bajo de Isabel Abdo en azul marino, que tiene también en nude y negro. Maquillaje natural, el pelo recogido en una favorecedora y juvenil coleta, y sus pendientes de oro rosa de triple aro de Gold & Roses, que tantas veces le hemos visto en los últimos meses.

La versión low cost del look de la Reina Letizia

Una versión mucho más asequible del aplaudido look de la Reina Letizia (firmado por Hugo Boss), la podemos encontrar en una de las filiales del Grupo Inditex. Conocida por sus precios económicos, Stradivarius presenta la versión low cost del look de la Reina Letizia, la apuesta más top para el entretiempo.

En el caso de los pantalones, en Stradivarius hay unos azules bastante similares y su precio es de 25,99 euros.

En el caso del jersey de la Reina Letizia, en Stradivarius encontramos la versión camiseta, mucho más versátil y ponible y con un precio súper económico, sólo 5,99 euros.