¿Qué significa la enigmática etiqueta que acompaña a los nuevos vaqueros de Stradivarius?

Pasar estos días por Stradivarius a renovar los vaqueros de fondo de armario ha generado alguna que otra duda entre las usuarias. Más allá de la propia nomenclatura (que si wide leg, que si boyfriend, que si mom jeans), los vaqueros de Stradivarius ahora vienen acompañados de una letra y unos números que, si eres curiosa, seguro han llamado tu atención. Ideales para llevarlos con cualquiera de las blusas blancas de fondo de armario, los vaqueros de Stradivarius esconden un mensaje secreto que, si lo dominas, puedes encontrar con los jeans soñados sin necesidad de aprenderte nomenclaturas extrañas o preguntarte un millón de veces cuál es la diferencia entre unos vaqueros culotte y unos jeans flare. A pesar de que ese cretro parece no haber trascendido, son las propias dependientas de Stradivarius las que encantadas te dan la clave de estas enigmáticas etiquetas junto a los vaqueros de Stradivarius. Ellas ya han compartido con nosotras su secreto y ahora estamos deseando revelarlo para todas.

Las enigmáticas etiquetas de los vaqueros de Stradivarius

Seguro que has visto cifras como D92, D82 o D99 impresas en la etiqueta de alguno de los jeans más llamativos de Stradivarius. A primera vista, podríamos pensar que estos números hacen referencia exclusivamente al corte o a una numeración interna, pero hay un detalle adicional que merece ser desvelado. Para empezar, la D en estas etiquetas se refiere a algo bastante evidente y es la esencia de los vaqueros: el denim, ese tejido resistente y funcional que al final hemos sabido llevar a los contextos más sofisticados. Aunque, lo realmente interesante viene después: los números.

Esos números no son meras cifras aleatorias. De hecho, están cuidadosamente seleccionados para indicar el año en el que fue confeccionado el modelo de vaquero en particular. Por ejemplo, unos jeans con la etiqueta D92 nos transportan directamente a la inspiración de la moda denim de 1992. De la misma manera, un D82 se remonta a la estética de principios de los 80, con todo lo que ello conlleva: cinturas más altas, cortes más rectos y el regreso a ciertos aspectos nostálgicos del diseño que hoy en día apreciamos por su toque vintage. Este pequeño código de numeración, aunque sutil y bastante desconocido, añade una dimensión histórica y de tendencia a cada par de vaqueros. No es sólo una prenda, es una declaración de estilo que hace referencia a un momento concreto en el tiempo, jugando con los revival y la inspiración retro.

Guía completa de las etiquetas de los vaqueros de Stradivarius

Cada etiqueta de los vaqueros de Stradivarius es un viaje a una década y un estilo diferente, reinterpretado con la frescura y modernidad de hoy. Desde el volumen icónico de los 80 hasta los cortes minimalistas de los 70, pasando por el estilo desenfadado de los 90, esta colección nos demuestra cómo el denim evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones sin perder su esencia atemporal. Descubre cuál es la década que más se corresponde con tu estilo.

D92: Jeans Straight Wide

Inspirados en la década de los 90, los D92 son un modelo de vaquero de corte recto y amplio. Este tipo de jeans destaca por su comodidad y por la libertad de movimiento que ofrecen, ya que el ancho de la pernera es generoso pero mantiene una estructura estilizada. El corte recto clásico de los 90 se reinventa con un toque moderno, siendo perfectos para quienes buscan un look desenfadado y urbano, con reminiscencias minimalistas de esa década icónica.

Ref: 4891/885/703

D92 Jeans Straight wide / Stradivarius

D82: Jeans Ballon Fit

Con una clara inspiración ochentera, los D82 presentan un corte balloon, que se caracteriza por su volumen en las caderas y un ajuste más estrecho en los tobillos. Este estilo recuerda la moda oversize de los 80, con un toque moderno que aporta frescura y originalidad. Perfectos para quienes buscan añadir una silueta más vanguardista y voluminosa a sus conjuntos diarios, los D82 ofrecen un look relajado pero a la vez chic.

Ref: 4882/847/712

D82 Jeans Ballon Fit / Stradivarius

D99: Jeans Wide Loose

Los D99 son un tributo a la moda de finales de los 90, cuando el estilo ancho y suelto dominaba la escena del streetwear. Estos vaqueros destacan por su amplitud y caída relajada, lo que los convierte en una opción ultra cómoda y casual. Son ideales para quienes aprecian un look despreocupado, relajado y muy influenciado por la moda grunge y urbana de esa época, perfecta para combinarlos con sneakers o botines.

Ref: 1479/702/702

D99 Jeans Wide Loose / Stradivarius

D77: Jeans Minimal con Bolsillos

Un guiño a la sencillez y funcionalidad de los 70, los D77 se centran en un diseño minimalista pero con detalles clave como los bolsillos que resaltan por su estructura utilitaria. Este estilo, sencillo pero efectivo, apuesta por una silueta limpia y refinada. Si eres amante de los looks básicos pero con carácter, este modelo es una excelente elección para ti.

Ref: 1477/779/703

D77 Jeans Minimal con Bolsillos / Stradivarius

D98: Jeans Straight Efecto Vintage

Con un toque nostálgico, los D98 ofrecen un corte recto con un marcado efecto vintage que evoca la autenticidad de los jeans desgastados a lo largo del tiempo. Este modelo es ideal para quienes buscan una prenda que cuente su propia historia a través de texturas y detalles, trayendo de vuelta el espíritu de los jeans clásicos y atemporales de finales de los 90.

Ref: 1499/499/715

D98 Jeans Straight Efecto Vintage / Stradivarius

D76: Jeggings Flare

Los D76 combinan la comodidad de los jeggings con el estilo característico de los pantalones de campana, un clásico de los años 70. Estos vaqueros ajustados hasta la rodilla y con una apertura acampanada en la parte inferior estilizan la figura y ofrecen un aire retro pero siempre chic. Son una opción ideal para quienes buscan una prenda ajustada pero con un toque de movimiento en la parte baja de las piernas.

Ref: 4876/227/707

D76 Jeggings Flare / Stradivarius

D78: Jeans Cropped Flare

Los D78 toman el corte flare de los 70 y lo reinventan con una longitud cropped o recortada, que deja los tobillos al descubierto. Esta combinación entre lo retro y lo moderno crea un vaquero fresco y dinámico, perfecto para combinar con botas o zapatos llamativos. Si buscas una versión más relajada del clásico flare, los D78 son tu opción ideal.

Ref: 1480/168/774

D78 Jeans Cropped Flare / Stradivarius

D71: Jeans Wide Leg Flare

Los D71 mezclan lo mejor de dos mundos: el volumen del corte wide leg (pierna ancha) y la sofisticación del flare. Este modelo se inspira en las siluetas más icónicas de los 70, pero con un toque moderno que resalta la figura sin renunciar a la comodidad. Perfectos para quienes quieren dar un aire bohemio y vintage a sus looks.

Ref: 4871/798/701

D71 Jeans Wide Leg Flare / Stradivarius

D96: Jeans Straight Cropped

Los D96 son la versión más contemporánea del clásico straight, pero con un toque más cropped o corto. Este diseño es ideal para quienes buscan un look casual y moderno, con la practicidad del corte recto pero mostrando un poco de tobillo. Inspirados en la moda de finales de los 90 y principios de los 2000, los D96 son perfectos para combinar con zapatos planos o sandalias.

Ref: 1496/505/704