Asimetrías, flores y prendidos, las tendencias en novia 2024 que debes controlar si te casas próximamente

La segunda mitad del año 2024 también está repleta de bodas y con ellas llegan muchas tendencias inspiradoras que están calando entre las novias y que son un secreto para muchas, hasta que sus diseños vean la luz el día del enlace. Sin embargo, para quienes buscan ideas que aplicar a sus looks nupciales, basta con bucear en las redes, estudiar lo que se ha visto sobre las pasarelas más relevantes y escuchar a los expertos para descubrir qué se llevará en los próximos meses. Precisamente hacemos esto último con la diseñadora con atelier propio Valérie Moreau, la marca de tiaras y tocados bordados a mano Lahuar y la firma de joyas Carmen Marcos CCM, que nos descubren las tendencias de novia 2024.

Asimetrías en el vestido de novia

Las asimetrías, en materia de looks nupciales, llegaron para quedarse y ahora son un recurso habitual entre las firmas del sector. “Los vestidos de novia asimétricos siguen siendo piezas muy buscadas, bien en colecciones o bien en diseños a medida en el atelier. Es una tendencia que se ha popularizado y que hace que cualquier pieza, por sencilla que sea, se vea mucho más especial con este detalle. Sin embargo, creo que el reto está en no hacer siempre lo mismo y encontrar nuevas fórmulas para expandir esta tendencia, que vayan más allá del clásico escote asimétrico en diagonal”, defiende Valérie Moreau, diseñadora nupcial, de origen belga y afincada en España, con una amplia reputación en el sector de las bodas.

Looks con contraste de tejidos

Tendencias en novia 2024. / M. G.

La propia Valérie Moreau destaca el crecimiento de los looks de novia con contraste de tejidos llamativos. “Al fin vamos comprendiendo que los tejidos pueden ser el mejor tesoro, la mayor joya del look y por eso en la moda nupcial, de estos últimos meses de 2024 y también 2025, conviven telas en diferentes tonalidades y con acabados diversos que crean texturas sorprendentes y dan lugar a un vestido con mucha personalidad”, reconoce.

Novias con choker

Los chokers siguen siendo tendencia porque las redes sociales, el street style virtual, mantienen a este accesorio en la cúspide del estilo y lo han convertido en todo un fenómeno casi atemporal, especialmente para dar un toque moderno y romántico a vestidos de novia sofisticados. Y es que las gargantillas, que se llevan con escotes que muestran hombros y clavículas, estilizan y permiten añadir un punto sofisticado a todo tipo de estilismos. Ejemplo de ello son las piezas de Carmen Marcos CCM, realizadas a mano con técnicas de orfebrería en su taller de Sevilla. También los tocados y tiaras que se transforman en choker, obra de Lahuar, piezas que la diseñadora realiza a mano bordándolas cuidadosamente una a una.

Tendencias en novia 2024. / M. G.

Motivos florales en el vestido o los accesorios

Son varias las temporadas en las que los vestidos de novia con estampados florales se han subido a la pasarela, pero en los últimos meses hemos podido ver una proliferación de los bordados florales, en tonos neutros o a color, tanto en prendas nupciales como en accesorios. Nos lo explica, desde Lahuar, María Galán, experta en diferentes técnicas de bordado y fundadora de esta firma de tiaras y tocados bordados.

“El romanticismo que enamora a la generación Z, que también está presente en las series de moda (como Los Bridgerton) y en otros fenómenos virales, ha permitido que las bordadoras estén reivindicando su hueco en el sector nupcial, para rescatar técnicas antiguas y casi olvidadas y crear una belleza artesanal poco vista. Bordar a mano no es una tarea sencilla, pero ofrece multitud de opciones creativas para transformar una prenda o unos complementos. Los motivos botánicos son los grandes protagonistas, pero no son los únicos: también las estrellas y los motivos de fauna tienen cada vez más presencia en los looks de novia”.

Escotes especiales que muestran los hombros

Tendencias en novia 2024. / M. G.

“Mostrar los hombros, con propuestas como el escote palabra de honor, asimétrico, barco, off shoulders, escote con tirantas, Bardot o bañera es una de las peticiones que más se repiten entre las novias que visitan nuestro atelier y todo apunta a que la demanda seguirá creciendo en las bodas de finales de año y principios del próximo, por los desfiles neoyorquinos y barceloneses han demostrado que su sombra es muy alargada”, indica Valérie Moreau.

Joyas que rodean a los recogidos y otros peinados

Tendencias en novia 2024. / M. G.

Entre las tendencias para novias de finales de verano y otoño que prometen captar toda la atención destacan los prendidos. Estas piezas de joyería que se colocan encima o alrededor de recogidos, moños y semirrecogidos, dan un toque de personalidad a la espalda y el peinado.

En España son contadas las casas de joyería artesanal y orfebrería que desarrollan este tipo de piezas tendencia. La firma sevillana Carmen Marcos CCM es toda una experta en este tipo de creaciones y cuenta con un amplia selección de diseños dentro de su colección 2024 ."Esta temporada hemos hecho una clara apuesta por los prendidos, que son piezas que permiten dar un toque especial al peinado. Desde nuestras horquillas joya (en forma de flores, estrellas, moscas), hasta nuestras crestas y nuestros cubremoños, pasando por una renovación de los clásicos peinecillos” apunta Rocío del Carmen, fundadora y diseñadora de joyas de la firma.

"Los prendidos cogen el testigo de los lazos en el pelo y de los tocados, porque estas piezas visten mucho el peinado, permiten añadir una nota más sofisticada al look, no otorgan peso ni resultan incómodos, se sujetan a la perfección y, al estar realizados, en nuestro caso, en base de latón bañado en oro de 24k e incorporar perlas o cristales, sirven para muy diversos eventos, porque combinan con todo", concluye.