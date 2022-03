Los vaqueros de flores de Mango que arrasan entre las bajitas porque hacen tipazo.

A la hora de apostar por un determinado look, las que no somos demasiado altas sentimos que hay cuestiones que no podemos dejar al azar. Nos enamoramos del vestido de margaritas más ideal de la primavera, pero tenemos que mirar hasta dónde llega el largo para saber si nos favorece o si tantas flores se verán demasiado apiñadas por nuestra estatura. Nada que no puedan solucionar los vestidos midi más ideales que llevamos con alpargatas, un dos en uno a la hora de ir cómodas, favorecidas y estilizadas. Aunque no todo puede reducirse a apostar por un vestido cuando se es bajita.

Las que medimos menos de un metro sesenta también reivindicamos unos vaqueros que nos hagan tipazo y que, a ser posible, se adapten a las tendencias de la primavera. Tendencias que pasan, sí o sí, por contar con un estampado de flores. Esta reivindicación para haber sido escuchada por los diseñadores de Mango, que han llevado a tienda unos vaqueros de flores que hacen tipazo y que, en consecuencia, arrasan entre las bajitas.

No es de extrañar que estos vaqueros de flores de Mango sean un éxito de ventas entre las bajitas. El estampado de flores es siempre una apuesta segura en primavera y, además, esta temporada el estampado de flores de un salto de los vestidos a los vaqueros y eso nos encanta. Lo malo es que este tipo de prendas, si son para las mujeres más altas, no nos favorecen de la misma forma a las que somos bajitas.

En el caso de los vaqueros de flores de Mango, su secreto para hacer tipazo y arrasar entre las bajitas es que presentan un largo cropped (el dibujo de las flores no se verá ridículo ni nos hará más bajitas todavía) y el tiro es muy alto (esta característica resulta favorecedora tanto entre las chicas altas como en las más bajitas, sobre todo en estas últimas).

Sea como sea, los vaqueros de flores de Mango estilizan la figura, hacen tipazo y están súper en tendencia, de ahí que las bajitas arrasen con él y se convierta en la prenda más primaveral y favorecedora de la temporada.

Así son los vaqueros de flores de Mango que arrasan entre las bajitas

Se trata de unos vaqueros en tejido de algodón estilo denim. Súper en tendencia esta primavera, los vaqueros de Mango que arrasan entre las bajitas presentan un bordado de flores. y un diseño recto. Esta característica, unida a que presenta un largo cropped y un tiro alto, son las responsables de que estos vaqueros de Mango sienten tan bien a las bajitas y por eso estén arrasando con ellos. En la web de Mango proponen combinarlo con un cárdigan en crudo (también en versión cropped) con botones joya y sandalias mule y la combinación nos parece tan primaveral y lady, que no seremos nosotras las que nos opongamos a este irresistible look.

Disponibles desde la talla 32 hasta la 46, los vaqueros de flores de Mango que arrasan entre las bajitas tienen un precio de 39,99 euros.