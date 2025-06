Zara arrasa con su conjunto dos piezas bordado de inspiración mediterránea que ya es el favorito de las bajitas.

Este verano parece haber una tendencia que, por mucho que las fimas lancen propuestas muy originales y prendas llamativas, prevalece por encima de cualquier otra. Para muchas se ha convertido en una obsesión y lo entendemos perfectamente. Los conjuntos dos piezas no sólo son comodísimos, también ofrecen muchas más posibilidades de estilo que las faldas boho que vuelven (y vuelven y vuelven) todos los veranos, los vestidos o incluso las recién rescatadas bermudas.

Las faldas boho también tienen su lugar privilegiado en el armario estival, pero son los conjuntos dos piezas los que mejores looks nos garantizan. Sobre todo, si se trata de un conjunto dos piezas bordado como el que está arrasando en Zara. Es de inspiración mediterránea, es muy versátil y ya se ha convertido en el favorito de las bajitas, que no han dudado un segundo en ficharlo para sus looks veraniegos.

Las claves para un total look de inspiración mediterránea

La estética relajada y fluida se lleva, en general, y mucho más si se trata de looks estivales. Además de ese gusto por la holgura y la fluidez, la mayoría de los estilismos de verano beben de la misma fuente de inspiración: el Mediterráneo. Estos looks son muy representativos del espíriti veraniego y por eso se convierten en los más repetivos. Pero, ¿tienes claras cuáles son las claves para que funcione un look de inspiración mediterránea?

El blanco como protagonista : No hay color que evoque más el Mediterráneo que el blanco. Refleja la luz, potencia el bronceado y aporta una sensación de frescor a cualquier estilismo. Opta por vestidos largos o camiseros en lino, tops de algodón bordado, blusas con escote barco o conjuntos dos piezas en crudo. La clave está en elegir tejidos naturales y cortes limpios.

: No hay color que evoque más el Mediterráneo que el blanco. Refleja la luz, potencia el bronceado y aporta una sensación de frescor a cualquier estilismo. Opta por vestidos largos o camiseros en lino, tops de algodón bordado, blusas con escote barco o conjuntos dos piezas en crudo. La clave está en elegir tejidos naturales y cortes limpios. Lino y algodón : Son los tejidos del verano, en general, y de la estética mediterránea, en particular. Camisas amplias, pantalones palazzo, monos o faldas fluidas, todo se lleva mejor si es en lino. El algodón rústico, el crochet artesanal y las mezclas con seda también tienen cabida en este tipo de estilismos. Estos materiales no solo aportan frescura, sino que transmiten una elegancia relajada muy en tendencia.

: Son los tejidos del verano, en general, y de la estética mediterránea, en particular. Camisas amplias, pantalones palazzo, monos o faldas fluidas, todo se lleva mejor si es en lino. El algodón rústico, el crochet artesanal y las mezclas con seda también tienen cabida en este tipo de estilismos. Estos materiales no solo aportan frescura, sino que transmiten una elegancia relajada muy en tendencia. Siluetas amplias y cortes etéreos : El estilo mediterráneo no está pensado para cortes rígidos y estáticos. Aquí mandan las siluetas sueltas, los vestidos con caída natural, los tops fluidos y las faldas holgaditas. También son un must los monos holgados o los pantalones culotte con cintura alta y pinzas. Nada aprieta, todo fluye.

: El estilo mediterráneo no está pensado para cortes rígidos y estáticos. Aquí mandan las siluetas sueltas, los vestidos con caída natural, los tops fluidos y las faldas holgaditas. También son un must los monos holgados o los pantalones culotte con cintura alta y pinzas. Nada aprieta, todo fluye. Complementos artesanales : Un total look no está completo sin un capazo de mimbre trenzado, unas sandalias de tiras de cuero natural, joyitas en dorado envejecido o collares con piedras o perlas irregulares. También puedes apostar por pañuelos estampados para el cabello o incluso como cinturones.

: Un total look no está completo sin un capazo de mimbre trenzado, unas sandalias de tiras de cuero natural, joyitas en dorado envejecido o collares con piedras o perlas irregulares. También puedes apostar por pañuelos estampados para el cabello o incluso como cinturones. Colores del mar y la tierra: Además del blanco, el azul añil, el terracota, el verde oliva y los tonos arena también son imprescindibles. Estos colores se inspiran directamente en los paisajes mediterráneos y lo normal es que se cuelen de pleno en tus looks de verano.

Así es el conjunto dos piezas y bordado de Zara que arrasa y es el favorito de las bajitas

La fiebre que se ha desatado este verano por los conjuntos dos piezas roza límites insospechados. Son cómodos, favorecedores y reducen drásticamente las complicaciones a la hora pensar en combinar un look. Eso por no hablar de las posibilidades que luego ofrecen ambas piezas por separado. En el caso del conjunto de Zara que está arrasando (cada vez que llega un nuevo conjunto dos piezas a la web se desata la locura), hablamos de un look de inspiración mediterránea que se ha convertido en el favorito de las bajitas. ¿Los motivos? Además de porque tiene un diseño irresistible, está en el punto de mira de las bajitas porque los pantalones se presentan en versión cropped y no tendrán que cogerles el bajo (y renunciar al bordado final) ni llevar taconazo.

Además de esta ventaja que conquista a las bajitas, el total look de Zara arrasa por su diseño. Se compone de una blusa con mangas bastante abullonadas y dos lazadas en el frontal para terminar en un volante con flores bordados. De rayitas celeste, el conjunto lo terminan de configurar unos pantalones de perneras anchas, talle elevado y bordados en azul marino en los bajos.

Conjunto dos piezas de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el conjunto dos piezas bordado de Zara tiene un precio de 29,95 euros, en el caso de los pantalones, y de 25.95 euros, en el caso de la blusa.

Ref pantalones: 3399/932/200

Ref blusa: 3402/932/200

Otro conjunto dos piezas de Zara de inspiración mediterránea

Parece que el buque insignia de Inditex le ha cogido el gusto a hacer de los conjuntos dos piezas sus prendas de referencia para este verano. Con una línea de inspiración mediterránea que desde hace varias temporadas inunda sus colecciones de verano, Zara adapta esta estética a la tendencia estival y también presenta otros conjuntos dos piezas con estas características.

Conjunto dos piezas de Zara. / Zara

Los pantalones tienen un precio de 35,95 mientras que la blusa cuesta 27,95 euros.

Ref pantalones: 3584/837/044

Ref blusa: 2435/837/044