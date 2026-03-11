Zara tiene el conjunto de lunares cómodo, favorecedor y elegante para un look de Feria de Abril o eventos de primavera

El estampado de lunares siempre goza de un lugar privilegiado entre las tendencias de primavera. Completamente atemporal, este print siempre regresa con el buen tiempo y se convierte en el protagonista de los looks más elegantes para los eventos de primavera. Aunque, de todos los eventos primaverales, en el que más lunares se ven es en la Feria de Abril, tanto si vistes de flamenca como si apuestas por un look de inspiración.

En caso de apostar por un look de inspiración, prendas como vestidos y faldas elegantes se convierten en la opción más socorrida. En el caso del vestido, no necesita que le añadas más elementos, solo unas sandalias y un mantón de Manila colocado en el hombro. En el caso de las faldas, con ellas te garantizas la máxima versatilidad porque, en función de cómo la combines, tendrás un look para la Feria de día o para la más nocturna. A pesar de que ambas prendas solucionan cualquier estilismo, la revolución esta temporada llega a través de los favorecedores conjuntos de lunares.

Los looks de inspiración flamenca suelen estar protagonizados por el trinomio blanco, negro y rojo, sin que falten los lunares y los detalles en forma de flor. / Instagram

Cómodos, favorecedores, versátiles y con un punto diferente, los conjuntos de lunares son la alternativa perfecta al traje de flamenca. Al igual que un mono, dan sensación de bloque, por lo que resultan bastante favorecedores. Además, luego se convierten en la opción perfecta para cualquier otro evento de primavera, desde un bautizo hasta una graduación. Cuando veas el conjunto de lunares cómodo, favorecedor y elegante de Zara vas a tener claro que es look definitivo para la Feria de Abril.

Looks de lunares que funcionan en la Feria de Abril y eventos de primavera

Los lunares pueden estar presentes en un looks a través de detalles, como un top, una blazer o incluso un bolso. / Instagram

Apostar por los lunares en la Feria de Abril es ir a lo seguro. Es un estampado elegante, con reminiscencias flamencas y con bastante personalidad. Estas son algunas de las combinaciones clave para apostar por él.

Todo al negro y chaqueta de lunares : Es el look básico con el que nunca te equivocarás. Puedes apostar por un mono negro o un conjunto de pantalones y top para añadir la base negra y luego añadirle la chaqueta estampada.

: Es el look básico con el que nunca te equivocarás. Puedes apostar por un mono negro o un conjunto de pantalones y top para añadir la base negra y luego añadirle la chaqueta estampada. En prendas aisladas : Panatalones, faldas, blusas o tops pueden teñirse de este estampado para convertirse en la piedra angular del look y combinarse con piezas lisas, a tono o a contraste.

: Panatalones, faldas, blusas o tops pueden teñirse de este estampado para convertirse en la piedra angular del look y combinarse con piezas lisas, a tono o a contraste. A través de los complementos: Siempre puedes añadirle el toque de lunares a través de pañuelos, bolsos o incluso el calzado. Menos, también es más.

En azul y con lunares asimétricos, así es el conjunto de lunares de Zara que arrasa para la Feria de Abril

Lo primero de este conjunto que rompe con lo establecido es que no es de color negro ni juega al clásico binomio blanco y negro. En este caso, nos enfretamos a un estilismo de un favorecedor azul noche. Lo segundo que se sale de lo común es el propio estampado. Es de lunares, sí, pero de diferentes tamaños y con formas irregulares. Amabas características hacen que la prenda sea más original con respecto a otras que suelen verse.

Conjunto de lunares de Zara. / Zara

Compuesto por unos pantalones fluidos con las perneras anchas y un top bastante vaporoso con las mangas a la sisa, este conjunto de lunares se antoja perfecto para jornadas de Feria en las que busques una comodidad extrema. Al ser sueltecito, no marca nada y permite libertad de movimiento. El tejido, bastante vaporoso, hace que resulte una elección de lo más fresquita.

Conjunto de lunares de Zara. / Zara

Conjunto de lunares de Zara. / Zara

A la hora de combinarlo, puedes apostar por unas sandalias de tacón en tonos dorados y añadir elementos en coral o mostaza, bien el bolso y algún collar, bien el mantón con el que completes el estilismo. Para el resto de eventos de primavera podrás usar este conjunto con una combinación similar.