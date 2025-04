Zara rescata la camiseta de canalé que odiabas en los 90 y la convierte en la prenda romántica de la primavera que desearás llevar con vaqueros negros.

Si tu infancia se desarrolló en los 90 puede que recuerdes la camiseta de la que hablamos. Para evitar consitipados indeseado, las madres de aquella década ponían a sus pequeñas bajo la ropa una camiseta caladita o de canalé con un lacito en el frontal o detalles de pasacintas en el escote. Aquellas niñas, como era lógico y normal, odiaban aquellas camisetas. Ahora, Zara, en una búsqueda constante por reinterpretar prendas de antaño, acaba de rescatar aquella camiseta que odiabas en los 90 y le da un punto romántico muy interesante que hará que quiras llevarla con vaqueros negros, con pantalones holgados y con unas súper en tendencia bermudas.

Aunque en primavera somos más de llevar blusas estampadas y sólo les somos infieles con un top de croché y flecos, no podemos negar que la reinterpretación que Zara hace de esta camiseta es bastante apetecible. Con un diseño que toma de base la prenda que solíamos llevar bajo la ropa, esta camiseta se sube al carro de las tendencias románticas y se convierte en la camiseta favorita de las chicas más coquetas que, sin duda, la llevarán con vaqueros negros para contrarrestar el punto romántico de la camiseta con el toque grunge de los jeans oscuros. Si recuerdas haber llevado esta camiseta y quieres reconciliarte con ella, echa un vistazo al diseño que proponen desde Zara.

La fiebre por las prendas románticas esta primavera

No es nuevo, las prendas con toques románticos, como lazos, pasacintas y volantes llevan siendo tendencia varias primaveras, pero ahora cogen especial protagonismo. A la apuestas por estos detalles en blusas, vestidos y camisetas, esta temporada, ademas, hay que añadirle el color rosa claro como tonalidad estrella. Todas estas tendencias, ya sean combinadas entre sí o de manera aislada, configuran los estilismos más coquetos de la primavera y pisan bastante fuerte. ¿La razón de este boom por las prendas románticas? En los últimos tiempos nos hemos adaptado a las tendencias más fluidas, cómodas y neutras, pero no todo pueden ser looks relajados. Para no salirse mucho de esa estética effortless y no romper con el minimalismo y sencillez, los detalles como lazos, volantes y calados se convierten en los iconos con los que hacer que un estilismo básico se diferencie del resto y destaque.

Así es la camiseta de canalé de Zara que antes odiabas y ahora querrás llevar con vaqueros negros

Nada más verla en Zara han saltado todas nuestras alarmas. Las que crecimos en los 90 recordamos haber llevado un diseño similar bajo vestidos de piqué y mangas de farol y ahora parece que las llevaremos con vaqueros y toda clase de prendas. A diferencia del diseño original, esta nueva propuesta de Zara no se prensenta con el cuello a la caja sino con un escote redondo. En lugar de terminar con la icónica florecita que caracerizaba a estas camisetas, el diseño de Zara presenta un volantito alrededor de todo el escote con un pasacitas negro que termina en lazada frontal. Es de color blanco como la de los 90, y, en lugar de ser caladita, es de canalé. Una reinterpretación de un clásico de los 90 que las más coquetas y románticas no pararán de llevar con prendas negras esta primavera.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la camiseta de canalé de Zara tiene un precio de 15,95 euros.

