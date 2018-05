Andalucía y Canarias registran la prevalencia más alta de diabetes

Sin embargo, no solo se trata de reducir el incremento imparable de la diabetes, que algunos tildan ya de epidemia, sino también de conseguir que los pacientes que ya llegan tarde a prevenirla, estén más controlados. Algo que en Andalucía empiezan a hacer mejor que en otras regiones, y es que si en España, de media, el 6% de los diabéticos desconoce que lo son, en la comunidad andaluza esta cifra desciende al 5,3%. Como recuerda Cristóbal Morales, factores como antecedentes familiares u obesidad deben alertar el especialista de Atención Primaria para hacer una simple muestra de glucosa en el dedo.

"Este problema no es nuevo, sino que viene desde hace tiempo", apunta Morales, que insiste en que la novedad es que la Consejería de Salud ha tomado esta cuestión como una prioridad, implementando medidas para "potenciar los estilos de vida saludables desde el colegio", mejorando no solo las comidas, sino también las horas dedicadas al ejercicio.

El desconocido impacto en salud mental

"Pese a las buenas intenciones, vivir con diabetes no es fácil, ya que supone tomar decisiones cada día de tu vida, en cada comida" explicaban varios pacientes durante una visita internacional de prensa para aportar su experiencia personal con la diabetes tipo 2. De hecho, Pablo Perel, Senior Science Advisor de la World Heart Federation, que agrupa a asociaciones de cardiología de todo el mundo, explicaba en este mismo foro que es clave "abordar al paciente desde una perspectiva global y no solo enfocada en la enfermedad", ya que "la salud mental es tan importante como la salud física". A este respecto, precisamente Cristóbal Morales apuntaba que últimos estudios "también relacionan la diabetes, en los pacientes en los que no está bien controlada, con la depresión, la ansiedad y la demencia".