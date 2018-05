Internautas españoles, los más expuestos a los 'hackers'

Con motivo del Día Mundial de Internet y tras la oleada de hackeos y filtraciones masivas de los últimos meses -Twitter ha sido de las últimas en verse afectada a principios de este mismo mayo-, el comparador de seguros Acierto.com ha realizado un informe que revela algunos comportamientos de riesgo entre los internautas españoles. ¿El objetivo? Concienciar a los usuarios de la importancia de llevar a cabo una actitud responsable y segura en la red.

Y es que España es el país europeo donde más se navega por internet; una nación que ya supera los 33 millones de navegantes y que cuenta con una tasa de penetración de smartphones de más del 80%. Sin embargo, muchos usuarios no actúan de forma responsable. Los españoles no sólo no mantienen actualizados sus equipos, sino que ignoran cómo debería ser una contraseña segura. En concreto, dos de cada cinco hacen caso omiso a las notificaciones de actualización automática de su equipo, y hasta el 89% desconoce cómo crear una clave segura que proteja sus datos. Pero sólo el 8% es consciente de su propia ignorancia. El resto cree que basta con que no contenga el usuario o con alternar mayúsculas y números.

Una buena contraseña, no obstante, debería no sólo combinar mayúsculas y números, sino también minúsculas y símbolos o signos de puntuación, y contar con más de ocho caracteres de longitud (cuanto más larga, más segura). Además, debería prescindir del nombre del propio servicio, así como de datos obvios como el nombre, año de nacimiento, palabras malsonantes y similares. Otro fallo recurrente es emplear la misma para todos los servicios. Una buena alternativa es usar un gestor de contraseñas.

El estudio ha revelado, también, que el 80% de los españoles no cambian casi nunca su contraseña, algo recomendable de hacer al menos cada seis meses.

En este escenario encontramos la otra cara de la moneda: según los datos del comparador de seguros, más de la mitad de los españoles se han visto afectados por algún virus informático. El gran protagonista fue el malware, responsable de la infección en una de cada cinco ocasiones. El phishing, curiosamente, ocupa la última posición en este ranking, pues fue el causante de sólo el 2% de los casos referidos.