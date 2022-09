El stock salvará la exportación de aceituna de mesa

Las existencias de aceituna de mesa almacenadas en la anterior campaña van a salvar las previsiones de exportación, dado que la cosecha española de aceituna de mesa de 2022 será la más corta de todo el siglo. Así se ha puesto de manifiesto en la XL Jornada de Aceituna de Mesa de Asaja Sevilla, donde se fijó en 406.000 toneladas la cantidad de producto que se recolectará este año, “una cantidad que, de no ser por la aceituna almacenada de la campaña 2021, resultaría de todo punto insuficiente para poder abastecer al mercado nacional y atender los compromisos de nuestra industria con los mercados foráneos”.

La vecería, con el consiguiente agotamiento de los árboles, la insistente falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas hacen prever que la cosecha se reducirá en torno a un 40% respecto a la anterior. Pero en la Jornada de Asaja, además se lanzó una llamada de atención puesto que la merma de producción de este año puede repetirse el próximo, dado que la arboleda necesita de tiempo pare recuperarse del estrés hídrico.

Éste es también el motivo de que la campaña llegue este año con retraso por la falta de calibre y maduración y con alrededor de entre un 38% y un 40% menos de producción, lo que como contrapartida hace prever precios al alza.

El responsable de la Sectorial de Aceituna de Mesa de Asaja-Sevilla, José Pedro Guzmán, explicó que el verdeo que ahora se inicia viene precedido de una campaña histórica, la de 2021, en la que se alcanzó una producción récord de 659.000 toneladas de aceituna de mesa, lo que llevó a unas disponibilidades de 1.022.000 toneladas. Esto ha permitido cubrir la demanda tras la baja producción que obtuvieron dos de los grandes productores mundiales de aceituna de mesa: Grecia, donde los estragos de la sequía y las olas de calor que afectaron a la floración hicieron caer en un 83% la producción de su variedad Halkidiki (que compite con nuestra aceituna gordal); y Egipto, cuya cosecha se redujo un 37% respecto a la campaña anterior.

Añadió que esta situación favoreció también las exportaciones de España a terceros países, que se incrementaron un 6%, lo que junto al aumento del 10% de consumo interior, permitió mantener unos precios estables tanto en verde como en transformado.

Con estos precedentes, la presente campaña se iniciará con los stocks más altos de toda la serie histórica, con un total de 429.000 toneladas (media de las últimas cinco campañas: 366.000 toneladas), un 23% superior al stock de la campaña anterior, que partía de 349.000 toneladas.

Si como estiman los servicios técnicos de Asaja-Sevilla la cosecha de esta campaña se reduce un 38%, con una producción final de 406.000 toneladas (659.000 toneladas en 2021), estaremos ante la campaña más corta del siglo y por primera vez en la historia los stocks superarán a la producción.

Situación de equilibro

Con estas previsiones las disponibilidades de aceituna de mesa serán en esta campaña 2022 un 17% menores a las de la pasada campaña (847.000 toneladas), y un 11% inferiores a la media de los cinco últimos años (953.000 toneladas). “Pese a ello, y siempre que las posibles adversidades climáticas no hagan descender más la cosecha y acaben por distorsionar este balance, nos encontramos en una situación de equilibro, con las disponibilidades justas para abastecer los mercados nacionales e internacionales”, señalaron los técnicos.

“No obstante -agregaron- si no llueve lo suficiente durante los meses de septiembre y octubre, parte de la aceituna que aún no ha alcanzado el tamaño adecuado no se salvará, por lo que la producción final podría ser muy inferior a la estimada a 8 de septiembre. En ese caso, podría haber problemas para abastecer el mercado.

Por variedades, los Servicios Técnicos de Asaja-Sevilla estiman una producción de 142.000 toneladas de aceituna manzanilla (25% inferior a la campaña anterior, en la que se recolectaron 189.000 toneladas). La comarca sevillana del Aljarafe, que tradicionalmente aporta el 51% de la producción de esta variedad, aportará esta campaña el 70% de la cosecha debido al fuerte descenso de producción en Los Alcores y La Campiña por la vecería del olivar y la sequía.

Variedades

La producción de gordal se reducirá un 51%, pasando de las 41.000 toneladas de 2021 a 20.000 toneladas. La cosecha de esta variedad será media en el Aljarafe y Los Alcores, pero muy baja en la Campiña, por la vecería derivada de la excepcional campaña anterior.

En Hojiblanca se estima un 34% menos de producción, con 206.000 toneladas, tras pasar factura la cosecha récord de 310.000 t del año anterior.

El descenso más acusado será en las variedades carrasqueña y cacereña, que se recolectan en su totalidad en Extremadura y que en gran parte se quedarán en árbol, puesto que la escasa carga de los olivos no compensará los elevados costes de recolección. La carrasqueña se reducirá en un 43% (de 25.000 toneladas en 2021 a 14.000 toneladas en 2022), mientras que la cacereña experimenta la mayor de las caídas, con un 87% menos de producción (de 68.000 t en 2021 a 9.000 t en 2022).

Precios al alza

Respecto al panorama mundial, Grecia (223.000 toneladas, +35% que en 2021) y Egipto (808.000 toneladas, +62% que en 2021) se recuperan en esta campaña y se estima que aumentarán su producción, frente al resto de países productores que, en mayor o menor medida, disminuyen su cosecha (Italia, -17%; Portugal, -19%; Argentina, -4%; EE UU, -59% y Marruecos, -17%). Por ello, la producción mundial total de aceituna de mesa se incrementará un 3% (1.705.000 toneladas), aunque seguirá un 5% por debajo de la media de las últimas cinco campañas, pero habrá equilibrio de mercado.

A esta tendencia de precios al alza contribuirá también la situación de Estados Unidos, principal país importador de aceituna de mesa que lleva dos años consecutivos con caída de producción. Este año, se prevé una caída del 59% de su cosecha, que se quedará en 20.000 toneladas, por lo que deberá incrementar sus importaciones para cubrir su alta demanda.

Las envasadoras de Estados Unidos ya han llegado a un acuerdo con los productores estadounidenses, que recibirán 1,40 dólares por cada kilo de aceituna manzanilla entregado.