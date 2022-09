SOS Desaparecidos acusa a Protección Civil de frenar la búsqueda en Alcalá de Guadaíra

El presidente nacional de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, cargó gravemente este martes contra el coordinador de Protección Civil de Alcalá de Guadaíra, a quien acusó de parar la búsqueda de José Álvarez Gómez durante la mañana del lunes. El cadáver de este hombre de 71 años, que padecía alzheimer, fue hallado el martes en un lugar próximo al que fue visto por última vez cinco días antes.

En un vídeo facilitado por SOS Desaparecidos, el presidente de esta asociación denuncia una serie de errores cometidos en la búsqueda de este hombre. Para empezar, apunta a la tardanza a la hora de iniciar los trabajos, pues José se perdió el viernes y no comenzó a ser buscado hasta el lunes.

"Cuando una persona con estas características desaparece, inmediatamente tienen que ponerse en funcionamiento las unidades de búsqueda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Somos conscientes de la escasa plantilla y falta de recursos que tienen nuestros policías, pero también es verdad que hay que aprovechar los recursos externos que están disponibles", apunta Amills.

"Este caso duele especialmente porque José desapareció el viernes. El lunes por la mañana, con permiso de la Policía Nacional, la familia acordó una batida en una zona determinada con unidades de Protección Civil de Gines que trajeron drones con pilotos expertos, algunos de ellos incluso en aviación civil. Estaba presente nuestro coordinador en Andalucía", añade el presidente de SOS Desaparecidos.

Sin embargo, esa primera búsqueda no pudo llevarse a cabo. "Una persona, el coordinador de la agrupación de voluntarios de Protección Civil en Alcalá de Guadaíra, los echó. No permitió que se hiciera esa batida, que comenzara al menos la búsqueda. Estaban presente los familiares. Amenazó con denunciar, no sé bajo qué autoridad, a las personas que iban a participar en la batida".

Dice el representante de la asociación que difunde habitualmente todos los casos de desaparecidos que el comportamiento de este hombre "va en contra de toda lógica, de toda sensibilidad y de todo sentimiento humano", pues lo que hizo fue impedir una búsqueda y "quitar los mínimos recursos que había en ese momento". Según esta versión, por la tarde sí empezó a funcionar el lunes por la tarde con la Policía Nacional y el GREA (Grupo de Rescates de Emergencias de Andalucía).

"El martes, el dispositivo era grande, pero ya habían pasado cuatro días. El martes sí hubo un gran despliegue de medios", explica Amills. En este operativo participaban algunas agrupaciones que este coordinador sí convocó, pero otras, como la de Sevilla, no estaban. "Desgraciadamente José fue encontrado fallecido, sólo a dos kilómetros, en el sitio en que se iba a buscar".