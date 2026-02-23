Alcalá de Guadaíra y la Junta firman el convenio para que la antigua Comisaría del Derribo sea el futuro Palacio de Justicia

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, han firmado este lunes el convenio de colaboración que va a permitir la rehabilitación de la antigua comisaría de la Plaza del Derribo, un edificio histórico del arquitecto Juan Talavera, para su transformación en sede judicial alcalareña en la que se reunificarán todos los juzgados existentes permitiendo además una futura ampliación de este servicio en la localidad.

La alcaldesa ha explicado que “con este acuerdo ambas administraciones demostramos nuestro compromiso para colaborar con el objetivo de incrementar la agilidad de los servicios a la ciudadanía y propiciar la mejora de las condiciones de los profesionales del sector y de las personas que usan este servicio”.

“Se reunifican los cuatro juzgados, ahora dispersos en dos sedes, y además vamos a contar con espacio para el quinto juzgado que es otra de las demandas de la ciudad. Por otro lado, avanzamos también en transformación del casco histórico de la ciudad. Recuperamos y damos uso a un inmueble de gran valor patrimonial. Una construcción emblemática, obra del arquitecto Talavera, que vamos a ampliar con dos solares contiguos para contar con más espacio”, ha explicado Jiménez.

Por su parte, el consejero Nieto ha puntualizado que la futura sede es el “ejemplo de colaboración entre administraciones que anteponen ante todo la atención al ciudadano. Alcalá, es una ciudad que necesita sus propios servicios, que tiene vocación de crecimiento y desde la Junta queremos seguir colaborando, dotando de esos equipamientos que son de competencia autonómica”. También ha agradecido la disposición del Gobierno alcalareño para un acuerdo que permitirá una nueva sede judicial moderna, accesible y de última generación.

Tras la primera formalización del protocolo de colaboración hace año y medio, ambas administraciones han trabajado en las necesidades específicas del proyecto y los procedimientos urbanísticos necesarios, junto a los detalles de la regularización de la colaboración que se concretan en el texto de hoy.

En el convenio se concreta que será el Ayuntamiento quien asuma, con 8 millones de euros, la rehabilitación integral de la centenaria construcción, obra del arquitecto Juan Talavera, adaptándola a su uso con las especificaciones aportadas por la Consejería y con capacidad para albergar ampliaciones futuras, aunque sí conservará la estructura de su fachada por su gran valor patrimonial.

El Consistorio cede el edificio a la Junta para reunificar los cuatro juzgados existentes en la ciudad, actualmente separados a razón de dos en la Plaza del Duque y otros dos en la calle Rafael Santos. Por su parte, la Junta equipará el edificio de las infraestructuras necesarias, con una dotación tecnológica de primer nivel, y abonará un canon al Consistorio durante 30 años de 295.236€ al año. Así, el Ayuntamiento recuperará cada euro que invierta y, una vez transcurridos los 30 años, el edificio será propiedad municipal y podrá cerrar un nuevo acuerdo con la Junta o destinarlo a otro uso.

Esta rehabilitación para su uso y puesta en valor permitirá no sólo la reunificación y amplitud de los juzgados, con 3.480 m2 construidos, sino que mejorará la eficacia y funcionamiento de los órganos judiciales, protegerá la intimidad de víctimas y personas usuarias, implementará espacios de atención específica y separará las áreas de circulación de las personas detenidas, los funcionarios y el público, ofreciendo mejores condiciones y eficiencia a los trabajadores y más accesibilidad y comodidad a los usuarios.

En este sentido, se dispondrán zonas abiertas, áreas diferenciadas de acceso controlado, restringido y prohibido, habilitando espacios para las distintas funciones de edificio: órganos judiciales y fiscales (4 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de los que uno de ellos atenderá las necesidades en materia de Violencia sobre la Mujer, más la posibilidad de acoger un quinto), fiscalía, registro civil, juzgado de guardia..) además de servicios complementarios como salas de visita, áreas de detenidos, clínica médico-forense, etcétera, junto a los a las dependencias para el público general, los colegios profesionales, las áreas de personal y vestuarios, o aparcamiento, más más instalaciones de seguridad, control, mantenimiento o almacén.

Edificio regionalista protegido

Diseñada por el arquitecto sevillano Juan Talavera Heredia en 1925, la comisaría de la Policía Nacional había sido en sus orígenes casa cuartel de la Guardia Civil y se ubica en pleno centro alcalareño, cerca del Ayuntamiento y frente a la iglesia principal Santiago el Mayor y la Cuesta del Águila. Su construcción se remontaba a un periodo de expansión económica para Alcalá que incluyó la edificación de otros edificios patrimoniales regionalistas, como el teatro Gutiérrez de Alba, la Casa de la Cultura (antiguo Matadero), o el Hotel Oromana, que coincidió con la concesión del título oficial de Ciudad y los preparativos de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla para esta construcción un nivel de protección estructural por su interés histórico. Al estar protegido aunque en desuso desde 2005, tuvo que ser apuntalado para su conservación en 2010, y su rehabilitación supone un importante paso en la protección del patrimonio local.

La nueva construcción trae consigo una serie de ventajas destacadas hoy por las autoridades, quienes han subrayado el desempeño profesional en una sede moderna, dotada con los medios y la tecnología necesarios, agilizando procedimientos en juzgados, registro civil.. etc. La modernización posibilitará también menos rotaciones de jueces, cuestión que agilizará de igual modo los procesos, así como la dotación de los más novedosos equipamientos tecnológicos. Todo ello conllevará la agilidad en los procesos y el servicio judicial que se ofrece a la ciudadanía, así como la necesaria y demandada mejora de las condiciones laborales de los profesionales.