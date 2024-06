¿Puede tener gluten las lentejas?

Las lentejas son una legumbre que forma parte de la cocina popular y tradicional española, especialmente cuando se hacen guisadas. Ricas en fibra, hierro y otros mínales, además de su aporte vitamínico, cada casa tiene una forma de cocinarlas. Sin embargo, hay ciertas personas que deben tener cuidado a la hora de consumirlas.

Las lentejas y el gluten

Aunque esta legumbre no lleva gluten de forma natural, sí que puede presentar un riesgo para aquellas personas que por motivos de salud no pueden tomar esta proteína (por ejemplo los celíacos). Esto se debe a que son un cultivo que rota con cereales con gluten como el trigo, la cebada o el centeno, lo que lleva, a como explicó la AESAN en el año 2020, a "que entre las plantas de leguminosas puedan crecer las semillas de cereales que se hubiesen plantado en la campaña anterior". A esto se le suma el uso frecuente de maquinaria agrícola compartida, que también puede aumentar las posibilidades de encontrar granos de cereales con gluten entre las lentejas,

Según explica desde la AESAN desde la industria legumbrista y en base al reglamento europeo, se lleva a cabo tres procesos: criba, separación por diferencia de densidades con la mesa densimétrica y detección colorimétrica. Aunque desafortunadamente todos estos procesos no aseguran al 100% que no haya semillas de cereales con gluten entre las legumbres y especialmente en algunas variedades como las lentejas pardinas (por su tamaño).

Desde la AESAN recuerdan que el etiquetado debe ser una herramienta más que ayude a las personas que no pueden consumir gluten a elegir los alimentos que pueden o no, por lo que consideran que los operadores deben incluir en el etiquetado un aviso en el que se alerte que en las lentejas (ya sean secas o en conserva) puede haber gluten y "hacer referencia, en la medida de lo posible, al cereal/es que se trate".

Señalan también que la normativa sobre información alimentaria no puede "inducir a error al consumidor al insinuar que el alimento posee características especiales" cuando todos los alimentos similares comparten dichas características. Sin embargo, en el caso de que un operador alimentario pueda asegurar que comercializa lentejas que no superen el máximo de gluten requerido para ser considerado un como producto sin gluten (por debajo de 20 mg/kilo de lentejas) sí que podrá anunciarse como tal.

¿Pueden los celíacos consumir lentejas?

El riesgo no implica que se deba dejar de consumir este legumbre. Desde la FACE recomiendan elegir las lentejas secas que tengan la mención 'sin gluten' y limpiarlas antes de cocerlas. Para ello recomiendan hacer una inspección visual, quitar los posibles granos de cereal y lavar las lentejas bajo el grifo para asegurar que no hay presencia de cereales entre las lentejas. el mismo organismo no aconseja que los celíacos y personas intolerantes al gluten consuman legumbres a granel para evitar el riesgo de contaminación y presencia de cereales con gluten.