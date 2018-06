El calor y los incendios en pastos vuelven a evidenciar la escasez de bomberos

Las primeras jornadas de calor en Sevilla y, con ellas, el aumento de riesgo de fuegos en pastos que están muy crecidos por las lluvias de la primavera, han vuelto a evidenciar lo ajustado del número de efectivos de Bomberos con los que cuenta la comarca del Aljarafe. Así lo ha denunciado el colectivo que depende de la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, que lamenta que ayer lunes no pudiera atender varias emergencias que se produjeron cuando estaban actuando en un incendio, de mucha más envergadura, que se produjo en Camas y que afectó a una chatarrería, a una nave de aperos y a una zona con pastos y escombrera.

Este incendio se originó sobre las 13:24 horas y fue el que provocó la columna de humo que pudo verse durante horas en la capital y obligó a intervenir también a bomberos de la ciudad de Sevilla. Mientras tanto, en Coria del Río, agentes de la Policía Local y de Protección Civil, con el apoyo de un camión de la empresa de limpieza que se usa para baldear calles, tuvieron que apagar otro fuego de pastos que se produjo en un solar particular, en la calle Batán. Según confirmó el alcalde, Modesto González, no acudió ningún bombero, aunque afectó a unos 100 metros cuadrados, sin riesgo en principio de que se extendiese.

Los bomberos del Aljarafe tampoco pudieron acudir a un segundo incendio de pastos en Camas ni a la llamada de un matrimonio que quedó atrapado en un balcón en las horas de más calor. Fue en Mairena del Aljarafe, a escasos 300 metros del parque de bomberos. Según explican, se solventó cuando el afectado, con sus propios medios, logró romper la puerta, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones.

El fuego de Camas se originó en una nave de aperos, pero se extendió a una chatarrería cercana, en la que se acumulaban neumáticos que provocaron la oscura humareda. Fue a junto a la vía verde de Camas, a la altura de la entrada desde Sevilla por el puente del Patrocinio. Dadas las dimensiones, se pidió apoyo a los Bomberos de Sevilla, que desplazaron una dotación con autoescala y una bomba nodriza pesada, una unidad de mando y una ambulancia. Fueron estos medios los que ayudaron a controlar el incendio, que aún así duró hasta las 02:30 horas, ya de madrugada. En él estuvieron concentrados los efectivos de los dos parques de la Mancomunidad, el de Mairena y el de Santiponce.

Los bomberos desconfían de que la oferta de empleo se lleve a cabo y la creen insuficiente

La Mancomunidad firmó un acuerdo con los trabajadores para garantizar, pagando horas de refuerzo, que el parque de Mairena tuviera a personal suficiente como para garantizar una doble salida (seis bomberos por turno, en lugar de los cinco de ahora) en las épocas de mayor riesgo, como en verano, pero éste no se activa hasta el 1 de julio. Dado que el calor y el riesgo de fuego no atienden a fechas concretas, consideran que se debería poner en marcha ya. Aún así, los bomberos destacan que ante un incendio de las dimensiones de el de Camas la situación hubiera sido parecida.

Los bomberos de la Mancomunidad denuncian que la escasez de efectivos se ha acrecentado desde que, por el cierre de parques que funcionaban con bomberos voluntarios o el hecho de que éstos no puedan actuar si un bombero profesional no se pone al frente, el parque de Santiponce sea movilizado por la Diputación para cubrir emergencias fuera del Aljarafe. También insisten en que la Mancomunidad no tiene capacidad económica y de gestión para gestionar este servicio. En cuanto a la oferta pública de empleo que ha sacado Mancomunidad, recuerdan que, al margen de los plazos, sólo supondría la incorporación de tres bomberos más. Ahora el servicio cuenta con 43.

Por su parte, el alcalde de Coria del Río, Modesto González, señaló que, aunque incendios de las dimensiones del que se ha producido en Camas no son habituales, la cobertura del servicio deja que desear e instó a que el Consorcio Provincial de Bomberos, en el que la Diputación está trabajando, no sólo se ponga en marcha cuanto antes, sino que la Diputación realice inversiones en personal y medios, que permitan que se abra un parque en Coria (el que había cerró, porque funcionaba con voluntarios) y para los municipios ribereños, como La Puebla del Río o Isla Mayor, a donde el camión de bomberos tardar casi 40 minutos en llegar desde Mairena, un parque que ya tiene alrededor una conurbación de casi 200.0000 personas. También señaló que haría falta reforzar la zona de Pilas y Villamanrique con profesionales.