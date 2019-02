De gobernar a recoger firmas para que se haga el enlace con la SE-40 y la A-49

José María Fernández, alcalde de Espartinas entre julio y diciembre de 2015 y, hasta la semana pasada, responsable de ocho delegaciones en el Ayuntamiento, ha iniciado ahora una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, para que la alcaldesa, Olga Hervás, lleve a Pleno una modificación presupuestaria que permita expropiar los terrenos que faltan para el enlace con la SE-40 y la A-49 a través de la finca El Escribano y ejecutarlo.

Según ha defendido, se trata de una modificación que, como edil de Hacienda, dejó hecha y que incluía los 204.630,62 euros de la propuesta de valoración de justiprecio de la Comisión Provincial de Valoraciones y 497.595,45 euros que se necesitan para completar las obras, hasta el nudo.

Desde su perspectiva, podría ejecutarse con fondos previstos para créditos que están casi amortizados tras el superávit de los últimos ejercicios y de la enajenación de patrimonio municipal de suelo. Así lo ha recordado además en otro escrito registrado en el Consistorio, en el que recuerda a la alcaldesa su minoría y le insta a no ser "alarmante" con la situación económica municipal.

Sin embargo, Olga Hervás asegura que dicho gasto implicaría un nuevo plan de ajuste, más recortes en los servicios públicos y de personal, y que no se puede saber si en 2018 hubo superávit hasta que, en marzo, se liquide el presupuesto.

La alcaldesa ha remitido a los ediles de la oposición a conocer los informes de la interventora, que confirmarían las dificultades para asumir el gasto, aunque defiende que fue ella la que encargó a estudiar la modificación y negociar con los propietarios.

Desde IU se ha censurado que Fernández no fuera capaz de articular un acuerdo con los propietarios y gestionar fondos para el enlace mientras que ha tenido responsabilidades de gobierno e intente forzarlo ahora. "Es demagogia", ha señalado el coordinador local de la federación, José María Calado.

Fernández insiste en que el Ayuntamiento sí puede asumir la operación en estos momentos

El ex alcalde no ha descartado que vaya a volver a concurrir a las elecciones con otra formación, aunque asegura que no tiene nada decidido. Pero hay quien ve en su marcha y esta campaña, una estrategia en ese sentido.

De momento, la recogida de firmas "dotar presupuestariamente las partidas necesarias para conectar con la A-49" había cosechado hasta las 14:00 horas de este jueves más de 120 adhesiones en change.org.

En su momento, en el acuerdo plenario para iniciar la expropiación se fijó un precio de 38.024 euros por los 200 metros lineales ó 9.130 metros cuadrados que faltan para llegar al nudo de la SE-40 por la Finca El Escribano, aunque los propietarios recurrieron a los juzgados y lograron una suspensión cautelar de la ocupación del terreno.