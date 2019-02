Hervás advierte que liberar 700.000 euros para desbloquear el acceso a la A-49 implicaría más recortes

La alcaldesa de Espartinas, Olga Hervás, ha negado que haya bloqueado u obstaculizado los nuevos intentos por llegar a un acuerdo con los propietarios de la finca El Escribano para abrir a través de la misma el vial que enlace con el nudo de la SE-40 y la A-49, resolviendo uno de los problemas estructurales que arrastra el municipio, que no tiene salida directa a la autovía.

No obstante, ha recordado que la modificación presupuestaria que se necesitaría para pagarles y terminar el vial -más de 700.000 euros-, implicaría un nuevo plan de ajuste y más recortes que terminarían afectando a los servicios públicos, algo a lo que se niega.

Responde así a las acusaciones del ex delegado de Hacienda y Urbanismo, José María Fernández, que ha señalado a esas supuestas dificultades como una de las razones de la renuncia a sus cargos.

Todo ello se produce después de que en septiembre, la Comisión Provincial de Valoraciones (organismo que media cuando no hay acuerdo en lo que se debe pagar en una expropiación), determinara que los 9.130 metros cuadrados que se requieren para terminar el vial valen más de 204.000 euros, muy lejos de los 38.424 que propuso el Consistorio en el acuerdo aprobado en el Pleno. Los datos se han conocido ahora.

Fernández ha argumentado que la alcaldesa se negó a llevar a pleno una modificación presupuestaria, por más de 700.000 euros, para pagarlos y, con lo restante, ejecutar el vial, a pesar de que el Ayuntamiento ha cerrado varios ejercicios con superávit.

En un comunicado, Hervás defiende que es la "Alcaldía la que mantiene una vía de diálogo abierta y permanente con los propietarios" y que "el concejal del ramo actúa siempre por delegación". Según mantiene, es la que "personalmente" encargó a José María Fernández el inicio del expediente de la modificación presupuestaria, por más 700.00 euros.

La alcaldesa acusa a José María Fernández de dejar "a la deriva" el área de Medio Ambiente

Si no se ha llevado a Pleno ha sido por causas objetivas. "El Ayuntamiento no sabe aún si habrá o no superávit" hasta que se realice, en marzo, la liquidación del presupuesto de 2018 y, de haberlo, por ley "hay que destinarlo al pago de la deuda del Ayuntamiento".

Aunque Fernández defendía que ésta se ha reducido, Hervás recuerda que actualmente asciende a 1,7 millones de euros, sin contar costas e intereses de dos sentencias judiciales por devolución de tasas urbanísticas.

La modificación requería un nuevo plan de ajuste y viabilidad en el Ayuntamiento, "de graves consecuencias en la plantilla y los servicios, algo a lo que la alcaldesa se niega en rotundo".

Tras la marcha de Fernández, que deja al gobierno local con sólo tres ediles incluida la regidora, Hervás insiste en que los principales objetivos son la "mejora integral de la limpieza viaria y el mantenimiento de zonas verdes y parques, unas parcelas que desde que el concejal Fernández inició su etapa profesional en septiembre de 2018 (trabajando como profesor) se encuentran a la deriva y funcionando gracias a la profesionalidad de los trabajadores".

En otro gran objetivo, según el mismo escrito, es "llegar a un acuerdo con los propietarios de El Escribano" y finalizar el citado enlace. "Que nadie dude de que vamos a dejarnos la piel en esas dos apuestas", concluye.